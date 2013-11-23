Tüm Zamanların En Tehlikeli 5 Bilgisayar Virüsü

Milyonlarca bilgisayara giren, milyarlarca dolarlık hasar verebilen; tüm zamanların en tehlikeli 5 bilgisayar virüsünü tanıyın.

2 Kasım 1988’de yani bundan tam 25 yıl önce internet tarihinin ilk virüsü olarak kayıtlara geçen ve yaklaşık olarak 6000 bilgisayarı ele geçiren bilgisayar virüsü Morris Worm olmuştu. Aradan geçen 25 yıl içinde virüsler öyle büyük hale geldi ki, verdikleri maddi hasarlar milyarlarca doları aştı.

İnternet güvenlik firması Norton tarafından yapılan araştırma ise bazı virüslerin verdikleri hasarın ne kadar ciddi rakamlara ulaştığını gösteriyor.

5- SLAMMER (2003)

Nedir? – Sapphire olarak da bilinen Slammer isimli internet solucanı, bazı internet sunucularına erişerek internetin yavaşlamasına ve engellenmesine sebep olan bir virüstür.

Nasıl çalışır? – Yoğun ağ paketlerini ve fazla sayıda internet verilerini birçok sunucuya göndererek interneti durma noktasına getirmiştir.

Nasıl yayıldı? – Slammer virüsü, rastgele seçtiği IP adresleri ile zayıf sunucuları yakalayıp onlara bulaşarak yayılmıştır. İnternet ortamında hızlı yayılmasına sebep olarak, her 8.5 saniyede büyüklüğünü 2 katına çıkardığı gösterilebilir. Kurbanları arasında; Amerika Bankası’nın ATM’leri, Washington’daki 911 acil servis sistemi, Continental Airlines ve Ohio’daki nükleer santral var.

ZARAR: 200,000 etkilenen bilgisayar ve 1,200,000,000 dolarlık maddi hasar.

4- CODE RED (2001)

Nedir? – Code Red isimli internet solucanı, Windows NT ve Windows 2000 çalıştıran bilgisayarlarda bir işletim sistemi güvenlik açığından yararlanan bir virüstür.

Nasıl çalışır? – whitehouse.gov gibi web sitelere zarar verip çökertmesi sonucu; diğer devlet kurumlarının da kendi web sitelerini kapatmaya zorlamışır.

Nasıl yayıldı? – Code Red virüsü, tek seferde rastgele 100 IP adresine girdikten sonra, bunların arasında Microsoft işletim sistemini kullanan bilgisayarları seçerek bu bilgisayarlarda yayılmıştır.

ZARAR: 1,000,000 etkilenen bilgisayar ve 2,600,000,000 dolarlık maddi hasar.

3- I LOVE YOU (2000)

Nedir? – Zararsız görünen “I LOVE YOU” isimli dosyaya sahip olan bir e-posta virüsüdür.

Nasıl çalışır? – E-postadaki dosya açıldığında zararlı bir yazılım açığa çıkıyor ve açıldığı bilgisayara bulaşıyor. Bulaşan bu virüs ise internet şifrelerini çalmak için tasarlanmıştır.

Nasıl yayıldı? – Bilgisayara bulaşan virüs, kullanıcının Windows adres defterindeki ilk 50 kişiye aynı e-postayı göndererek yayılmıştır.

ZARAR: 500,000 etkilenen bilgisayar ve 15,000,000,000 dolarlık maddi hasar.

2- SOBIG.F (2003)

Nedir? – SOBIG.F e-posta virüsü, kendi kendini kopyalayan bir solucan ve aynı zamanda kendini gizleyerek diğer zararlı yazılımlardan kendini ayıran bir Trojan’dır.

Nasıl çalışır? – Kullanıcı e-postayı açar açmaz solucan harekete geçiyor ve kişinin adres defterindeki kişileri avlamaya başlyor.

Nasıl yayıldı? – Kullanıcının e-posta adresindeki gelen kutusu ve bilgisayar sistemine girerek, kullanıcının hesabındaki diğer kişilere çok fazla e-posta göndererek yayılmıştır. Washington’daki bilgisayar trafiğini durdurdu ve birçok büyük şirketin bilgisayar sistemini yavaşlattı.

ZARAR: 2,000,000 etkilenen bilgisayar ve 37,100,000,000 dolarlık maddi hasar.

1- MYDOOM (2004)

Nedir? – Mydoom virüsü, kullanıcıya “geri dönen e-posta (bounce e-mail)” olarak görünen bir e-posta solucanıdır.

Nasıl çalışır? – Hiçbir şeyden haberi olmayan kurban e-postayı açtıktan sonra zararlı kod kendini bilgisayara indirir ve kurbanın Outlook adres defterindeki yeni kurbanların bilgilerini çalar.

Nasıl yayıldı? – Kurbana ulaşan virüs daha önce hiçbir virüste görülmemiş bir hızla kurbanın adres defterindeki arkadaşları, akrabaları ve diğer kişileri yeni kurban haline getirerek hızlıca yayılmıştır.

ZARAR: 2,000,000 etkilenen bilgisayar ve 38,000,000,000 dolarlık maddi hasar.