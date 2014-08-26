Facebook’a Nasıl Reklam Verilir? Ayrıntılarıyla Öğrenin

Yazar:
Barış Mancar
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Facebook

Facebook’a reklam vermek isteyen, ancak sistemin ayrıntılarında boğulan kişiler için hazırladığımız Facebook’a reklam verme rehberine bir göz atın.

1.3 milyardan fazla kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük 2. ülkesi olarak adlandırılan Facebook, büyüklüğü tartışılmayan nadir platformlardan biridir. Bireysel kullanıcılardan tutun da sağladığı kolaylıklar ile küçük & büyük tüm işletmelere kapılarını açan Facebook, etkileşim konusunda da en fazla avantajı sağlayan platform olmuştur. Reklam sistemi de zaman içerisinde diğer platformlara göre daha kullanışlı ve daha geniş kapsamlı hale gelmiştir. Bu yüzden ister ister küçük olsun ister büyük, tüm markalar Facebook üzerinden reklam verebilmektedir. Peki Facebook üzerinden nasıl reklam verilir? Resimli anlatım ile adım adım inceleyelim.

Facebook’a nasıl reklam verilir?

• İlk adım ve reklam türü seçimi

Facebook’a reklam vermek için ilk önce Facebook ekranında sağ üst tarafta yer alan küçük ok ikonuna tıklayıp, ardından açılan menüden “Reklam Oluştur” seçeneğine tıklayın. Karşınıza reklam türlerinin bulunduğu bir sayfa açılacak.

Facebook'a reklam verme 1, 2
Facebook’a reklam verme 1, 2

Buradaki reklam türleri ne anlama geliyor kısaca bunlardan bahsedelim:

  • Sayfa Gönderisiyle Etkileşim: Facebook sayfanızda paylaştığınız bir gönderiye (fotoğraf, video, link) reklam vermek için kullanılır.
  • Sayfa Beğenmeleri: Facebook sayfanızın beğeni sayısını arttırmak için kullanılır.
  • İnternet Sitesine Tıklamalar: İnternet sitenizin trafiğini arttırmak için kullanılır.
  • İnternet Sitesi Dönüşümleri: İnternet sitenizin üzerinde spesifik bir eylemi (üyelik, satış vs.) arttırmak için kullanılır.
  • Uygulama Yüklemeleri: Uygulamalarınızın yüklenme sayısını arttırmak için kullanılır.
  • Uygulamayla Etkileşim: Uygulamalarınıza ait etkileşimi arttırmak için kullanılır.
  • Etkinlik Yanıtları: Facebook etkinliğinizi daha fazla kişiye duyurarak katılımı arttırmak için kullanılır.
  • Teklif Alımları: Facebook tekliflerinizin tanıtımını yapmak için kullanılır. (Ayrıca bkz: goo.gl/3FzYxx)
  • Video Görüntülemeleri: Videonuzun görüntülenme sayısını arttırmak için kullanılır.

NOT 1: Bu reklam türleri bir Facebook sayfası, uygulama vs ihtiyaç duymaktadır. Eğer bunlara sahip değilseniz bir tane açmanız gerekmektedir.

NOT 2: Yazı boyunca örnek olarak kullanacağımız reklam türü “Sayfa Beğenmeleri” olacaktır. Bu reklam türlerinden çoğu hemen hemen aynı adımlar izlenerek düzenlenebilir.

Facebook'a reklam verme 3
Facebook’a reklam verme 3

Reklam türünü seçtikten sonra Facebook sayfanızı seçin ve “Devam” butonu ile bir sonraki aşamaya geçin.

• Hedef Kitle’yi belirleme

Facebook’ta reklam verirken en çok önemsemeniz gereken alan burasıdır. Zira burada reklamınızı kimlere göstermek istediğinizi belirleyeceksiniz. Burada şu noktayı hiç unutmamalısınız: Hedef kitlenizin sınırlarını ne kadar doğru bir şekilde! belirlerseniz, reklam performansınız da bir o kadar artar.

Facebook'a reklam verme 4
Facebook’a reklam verme 4
  • Konumlar: Reklamınızın hani bölgelerde (ülke, il, ilçe vs.) gösterileceğini seçin. Örneğin sadece Yozgat’ta yaşayan kişileri ilgilendiren bir reklam olacaksa konumu sadece Yozgat olarak ayarlayabilirsiniz.
  • Yaş: Reklamınızın gösterileceği yaş aralığını belirleyin. Örneğin finans ile ilgili bir sayfanız varsa yaş aralığını biraz yüksek tutabilirsiniz.
  • Cinsiyet: Reklamınızın hangi cinsiyet grubuna gösterileceğini seçin. Örneğin kadın ayakkabısı ile ilgili sayfanızın reklamını sadece kadınlara göstermek mantıklı olacaktır.
  • Diller: Dil seçeneklerini ekleyin. Örneğin reklamınızı sadece aynı anda Türkçe ve Almanca bilen kişilere gösterebilirsiniz.
  • İlgi alanları: Reklamınızı spesifik olarak beğenilen sayfalar, hobiler veya belli kategorilere göre seçin. Örneğin Nutella’yı Seven Galatasaraylılar şeklinde bir sayfanız var. Bunun için hem Nutella hem de Galatasaray sayfasını beğenen kullanıcıları hedefleyebilirsiniz.
  • Davranışlar: Kullanıcı davranışlarına göre reklamınızı daraltın. Örneğin bir mobil uygulama sayfanız varsa, reklamınızı sadece akıllı telefon ve tablet kullanan kişilere göre düzenleyebilirsiniz.
  • Bağlantılar: Reklamınızı sayfanızla bir şekilde etkileşime geçmiş, ya da hiç geçmemiş kişilere gösterin. Örneğin reklamınızı, sayfanızı ilk defa tanıtıyor gibi düzenlediyseniz, sayfanızla daha önce bağlantıya geçmemiş kişileri seçmeniz mantıklı olacaktır.

Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan Hedef Kitle Tanımı alanı üzerinden hedef kitle detaylarınızı görebilirsiniz. Ayrıca buradaki gösterge ile hedef kitlenizi ne derecede iyi ayarladığınıza bakabilir, hedef kitlenize göre belirlenen potansiyel erişim sayısını görebilirsiniz.

• Reklam hesabı, bütçesi ve süresini ayarlama

Buradaki alanda da reklama ayıracağınız bütçeyi, reklam süresini ve reklam setini tanımlayacaksınız.

Facebook'a reklam verme 5
Facebook’a reklam verme 5
  • Hesap Ülkesi: Reklam hesabınızın hangi ülkede olduğunu seçin.
  • Hesap Para Birimi: Reklam hesabınızın para birimini seçim.
  • Hesap Saat Dilimi: Zaman diliminizi seçin Türkiye için Europe/Istanbul (GMT+2)
  • Reklam Seti Adı: Belirttiğiniz kampanya altında varolan ya da yeni bir reklam seti adı vermek için kullanılır.
  • Bütçe: Bütçenizi “Günlük” yada “Toplam Bütçe” olarak ayarlamak için kullanılır. Eğer sınırlı bir bütçeniz varsa “Toplam Bütçe” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.
  • Plan: Reklam sürenizi ayarlayabileceğiniz alandır. Eğer günlük bütçe seçerseniz, süresiz olarak ya da belirli bir tarih aralığını seçebilirsiniz. Toplam bütçeyi seçerseniz sadece belirli bir tarih aralığını seçebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken önemli birkaç husus var. Birincisi; zaman diliminizi daha sonradan değiştirmek için yeniden bir reklam hesabı açmanız gerekir. İkincisi; eğer daha önceden bir reklam hesabınız var ve zaman diliminizi Türkiye’ye göre ayarlayamıyorsanız; Pasifik Zaman Dilimi‘ne göre, yani GMT-8’e göre ayarlamanız gerekir. Türkiye’nin ise kış saatine göre GMT+2, yaz saatine göre GMT+3 olarak ayarlandığı için, aradaki 10-11 saatlik farkı buna göre optimize etmeniz gerekiyor. Örneğin reklamınızı Türkiye yaz saatine göre saat 15:00’da verecekseniz, reklam saatinizi 11 saat önceye, yani 04:00 (AM) olarak ayarlamanız gerekecektir. Ancak ilk defa hesap oluşturuyorsanız bunları yapmanıza gerek kalmayacaktır. Saat ayarlama alanından “Europe/Istanbul” seçeneğini seçerek, zaman diliminin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca sağ taraftaki alanda reklamınızın tahmini olarak günde kaç kişiye erişebileceğini görebilirsiniz.

• Teklif verme / ücretlendirme

Reklam için ayırdığınız bütçeyi nasıl harcayacağınızı düzenleyeceğiniz alandır.

Facebook'a reklam verme 6
Facebook’a reklam verme 6
  • Teklif verme: Burada reklamınızı hangi kritere göre optimize edeceğinizi belirleyeceksiniz (Sayfa beğenmeleri, tıklamalar, gösterimler vs.)
  • Ücretlendirme: Teklif verme kısmında belirlediğiniz kritere göre ne kadar ücret ödeyeceğiniz belirleyeceksiniz. Örneğin 1000 gösterim başına 30 kuruş vermek gibi.

• Görsel seçimi

Kullanıcıların Facebook reklamınızda ilk göreceği şey reklam görseli olacağı için, görselin dikkat çekici ve kaliteli olmasına özen göstermelisiniz.

Facebook'a reklam verme 7
Facebook’a reklam verme 7

Sayfa reklamınız için maksimum 6 adet görsel yükleyebilirsiniz. Fazla görsel yüklemenizin avantajı ise; reklamı verdikten sonra her bir görsel için ayrı ayrı istatistik alırsınız. Örneğin yayın esnasında en az etkileşim alan görselleri yayından kaldırarak reklam performansınızı arttırabilirsiniz.

Görsellerin tavsiye edilen boyutu ise 1200×444‘dür. Eğer farklı boyutta görseller yüklerseniz, bunları yeniden konumlandırma özelliğini kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Burda dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da; görselinizin içerisinde eğer bir yazı bulunuyorsa bu yazının tüm görsele olan oranı %20’den fazla olmaması gerekir. Aksi takdirde görseliniz değerlendirme aşamasından sonra reddedilecektir. Yani görselinizin en fazla %20’lik kısmında yazı bulundurabilirsiniz.

• Metin ve Bağlantı seçimi

Bu alanda reklamınızda kullanacağınız metin ve reklama tıklandığında yönlendirilecek olan bağlantıyı seçeceksiniz. Ayrıca reklamınızın önizlemesini de bu alanda görüntüleyebilirsiniz.

Facebook'a reklam verme 8
Facebook’a reklam verme 8
  • Metin: Reklamınızın açıklamasıdır. Bu alana maksimum 90 karakter yazabilirsiniz.
  • Başlık: Reklamınızda gözükecek olan sayfa başlığıdır. Bu alana ise maksimum 25 karakter yazabilirsiniz.
  • Açılacak görünüm: Reklamınıza tıklandığında kullanıcının yönleneceği alanı buradan seçebilirsiniz (zaman tüneli, fotoğraflar vs).

Sağ tarafta bulunan kısımda ise, reklamınızın haber kaynağı, mobil haber kaynağı ve sağ sütun reklam alanında nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Ayrıca reklamınızı hangi alanda gösterilip gösterilmeyeceğini buradan düzenleyebilirsiniz. Örneğim reklamınız sadece haber kaynağında gözüksün istiyorsanız, mobil haber kaynağı ve sağ sütun sekmelerinin sağ tarafında bulunan Kaldır” seçeneğine tıklamanız yeterli.

• Siparişi tamamlama

Tüm bu düzenlemeleri bitirdikten sonra alt kısımda yer alan “Siparişi Gözden Geçir” seçeneğine tıklayarak son kontrollerinizi yapıp, “Sipariş Ver” seçeneği ile ödeme sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Facebook'a reklam verme 9, 10
Facebook’a reklam verme 9, 10
Facebook'a reklam verme 11
Facebook’a reklam verme 11

Son olarak ise ödeme bilgilerinizi girdikten sonra “Gönder” butonuna tıklayıp ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Facebook'a reklam verme 12
Facebook’a reklam verme 12

Tüm bu işlemleri bitirdikten sonra reklamınız, Facebook’un reklam ekibi tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Eğer Facebook şartlarına uymayan bir durum söz konusu olmaz ise (Bkz: Facebook Reklam Kuralları), reklamınız olumlu olarak değerlendirilip yayına alınacaktır.

Reklamınızın yayına alınmasının ardından size hem e-posta yolu ile hem de Facebook bildirimi ile reklamınızın yayına alındığı bildirilir. Bundan sonra yapmanız gereken ise; Facebook Reklam Yönetimi sayfası üzerinden yayına alınan reklamlar ile ilgili durum raporlarını ve istatistikleri gözlemleyerek reklam performansınızı arttırmak olacaktır.

Elimizden geldiğince size Facebook üzerinden nasıl reklam verileceği konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Umarız faydasını görürsünüz. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz.

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  • Duygu

    Gerçekten çok teşekkür ederim, çok işime yaradı.

  • Ahmet

    Çok iyi anlatmışsınız teşekkürler. Söylediklerinize uyarak reklam hazırladım fakat onaylanmadı cinsel sağlıkla alakalı bir site için reklam vermek istemiştim acaba o yuzden mi onaylanmadı fakat sex adult vs içerik yok

    • Merhabalar,

      Size reklamınızın reddedilme sebebiyle alakalı bir e-posta göndermiş olmaları gerekiyor. Bu e-postayı aldınız mı?

  • osman

    ziraat banka hesabım var. kart numarasını nasıl vereceğim ?

    • Biraz daha detay verebilir misiniz? Zira ödeme seçenekleri arasında banka hesabı zaten var. Yani direkt bu aşamada banka hesabınıza ait bilgileri girebilirsiniz. Tam olarak sorununuz nedir?

      • osman

        Şimdi şöyle anlatıyım benim kredi kartım yok (Kullanmam Zaten) Şuan maaşımın yatmış olduğu ziraat banka hesabım var. Banka kartı yani. Onunla ödeme yapabilirmiyim Diye sordum…

        • Evet yapabilirsiniz. Banka kartları da ödeme seçenekleri arasında yer alıyor.

  • levent alkan

    faceboktan reklam verıyoruz fakat reklamımız onaylandıktan cok kısa bır sure sonra reklamınız sıradısı paylasımlar hareketlerden dolayı askıya alınıp guvenlık nedenıyle kapatılmıstır dıyor defalarca sayfa actık defalarca kapatıldı çözumu nedır bunalım gecırıyoruz

    • Merhabalar,

      Bu hatanın birçok nedeni olabilir. PayPal veya kredi kartı hataları, sayfanın spam olarak işaretlenmiş olması, reklam içeriğinin spam olarak işaretlenmiş olması, reklam verilen hesabın güvenlik problemlerinin olması vs gibi.

      Eğer kapatılma sebebinden emin değilseniz Facebook ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim, sorununuzu anlatın ve cevap olarak size gönderecekleri e-postadaki adımları uygulayın.

      Facebook iletişim adresi: https://www.facebook.com/business/contact-us

  • ersin

    sayfa reklamım onaylanıyor ama reklam gösterilmiyor neden olabilir?

    • Merhabalar,

      Eğer reklamlarınız onaylandıktan sonra aktif olarak gözüküyor ve reklam etkileşiminizde herhangi bir hareketlilik göremiyorsanız, sebebi reklam bütçeniz ile ilgili olabilir. Eğer bütçeniz düşük ise etkileşim almanız reklam sürenize göre yayılarak seyrek olarak gerçekleşir.

      Eğer bütçe probleminiz olmadığından eminseniz, ve reklamınız onaylandığı halde gösterilmiyorsa bunun için de https://www.facebook.com/help/248324645358304 adresindeki muhtemel sebeplere göz atmanızı tavsiye ederim.

  • elif

    merhaba. facebookta reklam verdim. şuanda değerlendirmede yazıyor. gönderiyi öne çıkar diye bir yer var. burası hakkında bilgi almak istiyorum. ve paramın neye göre ne kadar harcanarak azalacağını öğrenmek istiyorum.

    • Merhabalar,

      Değerlendirmede yazıyorsa kısa süre içerisinde reklamınızın onaylanıp onaylanmadığıyla ilgili size bir e-posta atacaklardır. Ek olarak bunu reklam yöneticisi sayfasından da görebilirsiniz.

      Gönderiyi öne çıkar seçeneği Facebook’ta daha önce paylaşmış olduğunuz bir gönderiye reklam vermenizi, dolayısıyla o gönderinin daha fazla etkileşim alabilmesini sağlar.

      Paranızın neye göre ne kadar harcanacağını sizin reklam hazırlarken belirlemiş olmanız gerekiyor. Yani hangi reklam türünde nasıl ücretlendirme yaptığınıza bağlı bir durum.

      • elif

        reklam onayı geldi teşekkür ederim. para konusunda günlük bütçe ile 5 günde harcaması için bir miktar ödeme yaptım. mesela aynı kişi 3 kez görüntülediğinde bu reklamı, 3 kez mi düşecek miktar? ve öğrenmek istediğim şu, 4-10 yaş arası bir çocuk tiyatrosu için bir ilde etkinlik gününden 10 gün önce reklam vermeye başlamak istiyorum. anne babalara ulaşabileceğimiz en uygun reklam türü nedir bilgi verebilirmisiniz?

        • Eğer reklamı gören kişiler etkileşimde bulunmadıysa (yani bütçenizi düşüren etkileşimde bulunmazlarsa) Facebook o reklamı bu kişilere tekrar gösterebilir. Etkileşim gösterirlerse muhtemelen aynı reklamı tekrar görmeyeceklerdir.

          Eğer yapacağınız şey etkinlik ise reklam türünü “Etkinlik Yanıtları” olarak seçebilirsiniz. Etkinliğiniz ile ilgili bir web sitesi varsa “İnternet Sitesine Tıklamalar” türünü de seçebilirsiniz. Veya etkinlik ile ilgili diğer alanlarda da farklı bir reklam türü seçebilirsiniz. Ancak burada asıl önemli olan hedeflemedir. Hedeflemeyi ne kadar iyi yaparsanız reklamınızın performansı o kadar iyi olur. Dolayısıyla ulaşmak istediğiniz kitleyi iyi belirlemeli, hedeflemeyi de ona göre yapmalısınız.

          • elif

            ilgi alakanız için çok teşekkür ederim iyi geceler.

          • Rica ederim, size de iyi geceler.

  • elif

    merhaba ben reklamımı, gönderiyi öne çıkar seçeneği ile gösterime verdim.. beğeni ve paylaşımlar 5-6 kişi erişim 300 görünüyor. ama bütçem de düşüş gözükmüyor? nedendir, nasıl harcanıyor bilginiz var mı?

    • Merhabalar,

      “Teklif verme” alanından ücretlendirmeyi nasıl ayarladığınıza bağlı bir durum. Yani ücretlendirmeyi neye göre ayarladıysanız, o gerçekleştiği durumlarda bütçenizden çekim yapılır.

      Eğer bununla ilgili bir sıkıntınız yoksa biraz bekleyin, bilgiler henüz güncellenmemiş de olabilir.

  • sinan

    kredi kartım yok cep telefonu faturası üzerinden ödeme yapılabilir mi?

  • Ahmet Selçuk Ağca

    Açıklayıcı bilgiler için teşekkür ederim.Google Trends den anahtar kelimemin en çok arandığı ülkeleri konum olarak belirttim,hedef olarak kadınları seçtim,18-33 yaş aralığı ve dil olarak ingilizce seçtim.2.200.000 kişi hedef kitle çok mu fazla sizce ?Bir de zaman dilimine dikkat etmedim sorun olur mu?Bir de gösterim başı ücret cpm falan yazıyodu orayı anlamadım?Cevaplarsanız teşekkür ederim.

    • Merhabalar,

      Birincisi; Türkçe dilini seçmeden sadece İngilizce dili üzerinden hedef kitlenizde 2.2 milyon kişi gözükmesi normal. Zira İngilizce dilini kullanan Facebook kullanıcısı sayısı hayli fazla. Ancak ilgi alanlarını da belirlerseniz, o zaman hem bu sayıyı biraz daha düşürmüş olursunuz; hem de daha net sonuçlar elde edebilirsiniz.

      İkincisi; Eğer ilk defa reklam hesabı oluşturuyorsanız, saat dilimini Türkiye’ye göre ayarlayabilirsiniz. Eğer daha önceden hesabınız var ve saat dilimini değiştiremiyorsanız, o zaman reklam yayınlanma saatini Pasifik Zaman Dilimi’ne (GMT-8) göre ayarlamalısınız. Pasifik Zaman Dilimi ile Türkiye saati ile arasında yaklaşık olarak 10-11 saatlik bir fark olduğunu da belirtmeliyim.

      Üçüncüsü; CPM yani Click Per Mille, 1000 gösterim başına ücretlendirme anlamına gelir. Bu da yayınladığınız reklamın tıklama, etkileşim vs değil de 1000 gösterim başına ücretlendirileceği anlamına gelir. Örneğin CPM’yi 1 TL olarak ayarlarsanız, reklamınız haber kaynağında, mobilde veya sağ sütunda her görüntülendiğinde bu gösterim sayısına eklenir. Bu gösterimler 1000’e ulaştığında ise reklam bütçenizden 1 TL ücret kesilir.

      İyi günler dilerim.

      • Ahmet Selçuk Ağca

        teşekkür ederim ilgi alanlarını da eklemiştim.Ben websitesine tıklamalar başlığı altında reklam verdim,sizce tıklama/gösterim oranı kaç olursa reklamlar iş yapmış olur,tabi bir de websitemize gelen ziyaretçilerin reklamlara tıklaması gerekiyor.

        • Sorduğunuz soru, reklam içeriğine ve reklam bütçenize göre değişebilir. Oran belirtmem yanlış olur. Web sitenize gelen ziyaretçilerinizin web sitenizde yer alan reklamlara tıklaması da reklamdan tamamen bağımsız bir durumdur. Ancak spesifik bir trafik kaynağından gelen kişilere özel bir reklam gösterebilirseniz bu mümkün olur.

  • Akrep Av

    kardesm ben reklam veriyorum ama reklamım onaylanmıyor ateşlı sılahlar nedeyle dıye bi arıza cıkarıyorlar ben av tüfegi imalatcısıyım ve ürünümü facebookda tantmak istiyorum önceden yapabılıyodum ama artık olmuyor ateşlı sılahlar kesıcı delıcı madde dıye reklamını veremıyorum benı bu konuda bılgılendrrmısın nasıl verebilirim

    • Merhabalar,

      Facebook geçtiğimiz sene silah satışlarıyla ilgili politikalarında bazı değişiklikler yapmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Bu durum reklam şartlarına da yansımış olabilir. Bunun yanı sıra ateşli silahlar ile ilgili bazı reklam şartları da var. Şartları sağladığınıza emin olduktan sonra yeniden deneyebilirsiniz.

      İlgili açıklamayı buradan okuyabilirsiniz: https://www.facebook.com/help/1403157496609290

  • Gökay

    Merhaba, ben sayfa olarak değil de kendi profilimde yaptığım bir gönderinin reklamını vermek istiyorum bunu nasıl yapabilirim mümkün mü ??

    • Merhabalar,

      Bunu yapmanız maalesef mümkün değil. Sadece sayfa gönderilerini öne çıkarabilirsiniz.

  • burak

    Çok iyi anlatmışsında ben reklam verdim 3 gündür yayınlanmadı 24 ekimde bitiyor bu bittiğinde otomatik olarak kartımdan para çekermi çekerse nasıl reklamı iptal edicem

    • Merhabalar,

      Reklamınız, Reklam Yöneticisi sayfasında aktif gözüküyor mu?

      Bu arada yayınlanmayan hiçbir reklam için ücretlendirme yapılmaz. Ancak reklam yayına girer ve etkileşim almaya başladığınız zaman (ve etkileşim miktarı kadar) ücretlendirme yapılır.

      • burak

        Peki reklamım daha onaylanmadı onu nasıl kaldırabilirim

        • Aktif halden pasif hale getirdiğiniz sürece ne yayınlanma da ne ücretlendirme olur. Onaylandıktan sonra da yayından kaldırabilirsiniz.

  • alii

    mrb ben banka kartıyla ödeme yapamıyorm

    • Merhabalar,

      Normalde banka kartı ile ödeme seçeneği var Facebook’ta. O yüzden banka kartınız ile ilgili bir sorun olmadığına emin misiniz? Eğer eminseniz Facebook ile iletişime geçmenizi tavsiye ederim.

  • Mynisan

    Merhaba;

    İlk oluşturduğum facebook reklam kampanyasında 50 TL’lik bir harcama yaptım. Ancak hesabımdan para kesilmedi. Reklamlar sorunsuz olarak yayınlandı.

    Banka kartı kullandım.

    Hala reklam veriyorum, hesabımda bir hareket görünmüyor.

    Hesabım bir süre sonra reklam yasağı alır diye endişeleniyorum.

    Detaylandırdığım bu konuda ne düşündüğünüzü bilmek istiyorum.

    İyi çalışmalar.

    • ali

      Merhaba on ödemeli olarak hesabıma 50 tl yükledim reklam yayınlanmış yazıyo yardimci olursaniz sevinirim

      • ali

        Kusura bakmayın yayınlanmamış yaziyo

        • Merhabalar,

          Bunun birçok sebebi olabilir, biraz daha detay verebilir misiniz?

    • Merhabalar,

      Eğer ki reklamı hazırlarken ödeme seçeneklerinden “toplam bütçe” (günlük değil) seçtiyseniz, reklam ücreti reklamınız yayınlandıktan sonra hesabınızdan kesilir. Aradan biraz süre geçebilir. Ancak toplam bütçe yerine “günlük” veya başka bir seçeneği seçtiyseniz, o zaman reklam durdurma işlemini kendiniz yapmanız gerekir.

      Ek olarak, eğer reklam hala yayınlanmaya devam ettiyse, reklamı durdurduktan bir süre sonra borç kısmını kontrol etmenizi öneririm. Ücretlendirme reklam bitiminden sonra yapılacağı için borç alanını yeniden incelemenizi tavsiye ederim.

  • Kamran

    Merhaba
    Benim verdigim reklam 2 saatdkr onaylandi ama gune 1 dolar butce koydum bir degisiklik yok 0 gonderi etkilesimi yaziyor

  • Gulden Kuru

    Merhaba, ben teklif reklamları açmak istiyorum ancak tam çalışma prensibi oturtamadım. Teklif olarak post giriyorum ve onu promote ediyorum ya da reklam paneli üzerinden objective olarak claim offer seçiyorum ve yeni bir offer create ediyorum. Ancak, bundan sonra sistem nasıl işliyor? Mesela vermek istediğim reklamda bir kod kullanarak kullanıcılara indirim sağlayacağım. Offer’a tıkladıklarında bir email gönderilecek ve bu emailde kodu belirtmek istiyorum. Gönderilecek olan emaili nasıl belirliyorum? Offer’a tıklayanları reklam üzerinden belirleyip email gönderemem, otomatik olması gerekiyor ancak bunu nasıl oluşturacağımı çözemedim. Yardımcı olursanız sevinirim.
    Teşekkürler

    • Turan Kaya

      ben av bayisiyim ama reklam veremiyorum nasıl verebılırım yardımcı olurmusunuz normelde ateşli silahların satısınız yapamassınız diyor ama benim herşeyim resmi nasıl resmileştirip satış yapabılırım

  • ♣ ltSNL

    herşey iyi hoş fakat ben görselde ‘ sayfayı beğen’ butonu yerine farklı bir buton kullanmayı bir türlü bulamadım bana bu konuda yardımcı olur musunuz?

  • tolga

    Ne yaptıysam reklamı kabul etmedi performans arttırıcı reklam

  • Dilek Emir

    Merhabalar.. facebook a sayfamin reklamini verdim ve ödeme araci olarak kredi kartimi ekledim.. harcanan tutarla faturalandirilmamis tutar arasinda ne fark var acaba? Kredi kartimdan da herhangi bir ucret alinmamis.

    • Merhabalar,

      Muhtemelen belli bir süreye kadar eşik değerine ulaşmadığı için herhangi bir çekim yapmamıştır. Belli bir limitin üstüne çıkmadıysanız hemen ödemeyi almaz yani Facebook.

      • Dilek Emir

        Olayı çözdüm :)Tesekkurler yine de bilgilendirdiginiz icin

        • Biraz geç döndüm muhtemelen çözmüşsünüzdür zaten :) Rica ederim bu arada, iyi çalışmalar.

          • Dilek Emir

            Tesekkurler size de iyi calismalar😊