Facebook’a Nasıl Reklam Verilir? Ayrıntılarıyla Öğrenin

Facebook’a reklam vermek isteyen, ancak sistemin ayrıntılarında boğulan kişiler için hazırladığımız Facebook’a reklam verme rehberine bir göz atın.

1.3 milyardan fazla kullanıcı sayısı ile dünyanın en büyük 2. ülkesi olarak adlandırılan Facebook, büyüklüğü tartışılmayan nadir platformlardan biridir. Bireysel kullanıcılardan tutun da sağladığı kolaylıklar ile küçük & büyük tüm işletmelere kapılarını açan Facebook, etkileşim konusunda da en fazla avantajı sağlayan platform olmuştur. Reklam sistemi de zaman içerisinde diğer platformlara göre daha kullanışlı ve daha geniş kapsamlı hale gelmiştir. Bu yüzden ister ister küçük olsun ister büyük, tüm markalar Facebook üzerinden reklam verebilmektedir. Peki Facebook üzerinden nasıl reklam verilir? Resimli anlatım ile adım adım inceleyelim.

Facebook’a nasıl reklam verilir?

• İlk adım ve reklam türü seçimi

Facebook’a reklam vermek için ilk önce Facebook ekranında sağ üst tarafta yer alan küçük ok ikonuna tıklayıp, ardından açılan menüden “Reklam Oluştur” seçeneğine tıklayın. Karşınıza reklam türlerinin bulunduğu bir sayfa açılacak.

Buradaki reklam türleri ne anlama geliyor kısaca bunlardan bahsedelim:

Sayfa Gönderisiyle Etkileşim: Facebook sayfanızda paylaştığınız bir gönderiye (fotoğraf, video, link) reklam vermek için kullanılır.

Facebook sayfanızda paylaştığınız bir gönderiye (fotoğraf, video, link) reklam vermek için kullanılır. Sayfa Beğenmeleri: Facebook sayfanızın beğeni sayısını arttırmak için kullanılır.

Facebook sayfanızın beğeni sayısını arttırmak için kullanılır. İnternet Sitesine Tıklamalar: İnternet sitenizin trafiğini arttırmak için kullanılır.

İnternet sitenizin trafiğini arttırmak için kullanılır. İnternet Sitesi Dönüşümleri: İnternet sitenizin üzerinde spesifik bir eylemi (üyelik, satış vs.) arttırmak için kullanılır.

İnternet sitenizin üzerinde spesifik bir eylemi (üyelik, satış vs.) arttırmak için kullanılır. Uygulama Yüklemeleri: Uygulamalarınızın yüklenme sayısını arttırmak için kullanılır.

Uygulamalarınızın yüklenme sayısını arttırmak için kullanılır. Uygulamayla Etkileşim: Uygulamalarınıza ait etkileşimi arttırmak için kullanılır.

Uygulamalarınıza ait etkileşimi arttırmak için kullanılır. Etkinlik Yanıtları: Facebook etkinliğinizi daha fazla kişiye duyurarak katılımı arttırmak için kullanılır.

Facebook etkinliğinizi daha fazla kişiye duyurarak katılımı arttırmak için kullanılır. Teklif Alımları: Facebook tekliflerinizin tanıtımını yapmak için kullanılır. (Ayrıca bkz: goo.gl/3FzYxx)

Facebook tekliflerinizin tanıtımını yapmak için kullanılır. (Ayrıca bkz: goo.gl/3FzYxx) Video Görüntülemeleri: Videonuzun görüntülenme sayısını arttırmak için kullanılır.

NOT 1: Bu reklam türleri bir Facebook sayfası, uygulama vs ihtiyaç duymaktadır. Eğer bunlara sahip değilseniz bir tane açmanız gerekmektedir.

NOT 2: Yazı boyunca örnek olarak kullanacağımız reklam türü “Sayfa Beğenmeleri” olacaktır. Bu reklam türlerinden çoğu hemen hemen aynı adımlar izlenerek düzenlenebilir.

Reklam türünü seçtikten sonra Facebook sayfanızı seçin ve “Devam” butonu ile bir sonraki aşamaya geçin.

• Hedef Kitle’yi belirleme

Facebook’ta reklam verirken en çok önemsemeniz gereken alan burasıdır. Zira burada reklamınızı kimlere göstermek istediğinizi belirleyeceksiniz. Burada şu noktayı hiç unutmamalısınız: Hedef kitlenizin sınırlarını ne kadar doğru bir şekilde! belirlerseniz, reklam performansınız da bir o kadar artar.

Konumlar: Reklamınızın hani bölgelerde (ülke, il, ilçe vs.) gösterileceğini seçin. Örneğin sadece Yozgat’ta yaşayan kişileri ilgilendiren bir reklam olacaksa konumu sadece Yozgat olarak ayarlayabilirsiniz.

Reklamınızın hani bölgelerde (ülke, il, ilçe vs.) gösterileceğini seçin. Yaş: Reklamınızın gösterileceği yaş aralığını belirleyin. Örneğin finans ile ilgili bir sayfanız varsa yaş aralığını biraz yüksek tutabilirsiniz.

Reklamınızın gösterileceği yaş aralığını belirleyin. Cinsiyet: Reklamınızın hangi cinsiyet grubuna gösterileceğini seçin. Örneğin kadın ayakkabısı ile ilgili sayfanızın reklamını sadece kadınlara göstermek mantıklı olacaktır.

Reklamınızın hangi cinsiyet grubuna gösterileceğini seçin. Diller: Dil seçeneklerini ekleyin. Örneğin reklamınızı sadece aynı anda Türkçe ve Almanca bilen kişilere gösterebilirsiniz.

Dil seçeneklerini ekleyin. İlgi alanları: Reklamınızı spesifik olarak beğenilen sayfalar, hobiler veya belli kategorilere göre seçin. Örneğin Nutella’yı Seven Galatasaraylılar şeklinde bir sayfanız var. Bunun için hem Nutella hem de Galatasaray sayfasını beğenen kullanıcıları hedefleyebilirsiniz.

Reklamınızı spesifik olarak beğenilen sayfalar, hobiler veya belli kategorilere göre seçin. Davranışlar: Kullanıcı davranışlarına göre reklamınızı daraltın. Örneğin bir mobil uygulama sayfanız varsa, reklamınızı sadece akıllı telefon ve tablet kullanan kişilere göre düzenleyebilirsiniz.

Kullanıcı davranışlarına göre reklamınızı daraltın. Bağlantılar: Reklamınızı sayfanızla bir şekilde etkileşime geçmiş, ya da hiç geçmemiş kişilere gösterin. Örneğin reklamınızı, sayfanızı ilk defa tanıtıyor gibi düzenlediyseniz, sayfanızla daha önce bağlantıya geçmemiş kişileri seçmeniz mantıklı olacaktır.

Tüm düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ tarafta bulunan Hedef Kitle Tanımı alanı üzerinden hedef kitle detaylarınızı görebilirsiniz. Ayrıca buradaki gösterge ile hedef kitlenizi ne derecede iyi ayarladığınıza bakabilir, hedef kitlenize göre belirlenen potansiyel erişim sayısını görebilirsiniz.

• Reklam hesabı, bütçesi ve süresini ayarlama

Buradaki alanda da reklama ayıracağınız bütçeyi, reklam süresini ve reklam setini tanımlayacaksınız.

Hesap Ülkesi: Reklam hesabınızın hangi ülkede olduğunu seçin.

Reklam hesabınızın hangi ülkede olduğunu seçin. Hesap Para Birimi: Reklam hesabınızın para birimini seçim.

Reklam hesabınızın para birimini seçim. Hesap Saat Dilimi: Zaman diliminizi seçin Türkiye için Europe/Istanbul (GMT+2)

Zaman diliminizi seçin Türkiye için Europe/Istanbul (GMT+2) Reklam Seti Adı: Belirttiğiniz kampanya altında varolan ya da yeni bir reklam seti adı vermek için kullanılır.

Belirttiğiniz kampanya altında varolan ya da yeni bir reklam seti adı vermek için kullanılır. Bütçe: Bütçenizi “Günlük” yada “Toplam Bütçe” olarak ayarlamak için kullanılır. Eğer sınırlı bir bütçeniz varsa “Toplam Bütçe” seçeneğini işaretleyebilirsiniz.

Bütçenizi “Günlük” yada “Toplam Bütçe” olarak ayarlamak için kullanılır. Eğer sınırlı bir bütçeniz varsa “Toplam Bütçe” seçeneğini işaretleyebilirsiniz. Plan: Reklam sürenizi ayarlayabileceğiniz alandır. Eğer günlük bütçe seçerseniz, süresiz olarak ya da belirli bir tarih aralığını seçebilirsiniz. Toplam bütçeyi seçerseniz sadece belirli bir tarih aralığını seçebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken önemli birkaç husus var. Birincisi; zaman diliminizi daha sonradan değiştirmek için yeniden bir reklam hesabı açmanız gerekir. İkincisi; eğer daha önceden bir reklam hesabınız var ve zaman diliminizi Türkiye’ye göre ayarlayamıyorsanız; Pasifik Zaman Dilimi‘ne göre, yani GMT-8’e göre ayarlamanız gerekir. Türkiye’nin ise kış saatine göre GMT+2, yaz saatine göre GMT+3 olarak ayarlandığı için, aradaki 10-11 saatlik farkı buna göre optimize etmeniz gerekiyor. Örneğin reklamınızı Türkiye yaz saatine göre saat 15:00’da verecekseniz, reklam saatinizi 11 saat önceye, yani 04:00 (AM) olarak ayarlamanız gerekecektir. Ancak ilk defa hesap oluşturuyorsanız bunları yapmanıza gerek kalmayacaktır. Saat ayarlama alanından “Europe/Istanbul” seçeneğini seçerek, zaman diliminin otomatik olarak ayarlanmasını sağlayabilirsiniz.

Ayrıca sağ taraftaki alanda reklamınızın tahmini olarak günde kaç kişiye erişebileceğini görebilirsiniz.

• Teklif verme / ücretlendirme

Reklam için ayırdığınız bütçeyi nasıl harcayacağınızı düzenleyeceğiniz alandır.

Teklif verme: Burada reklamınızı hangi kritere göre optimize edeceğinizi belirleyeceksiniz (Sayfa beğenmeleri, tıklamalar, gösterimler vs.)

Burada reklamınızı hangi kritere göre optimize edeceğinizi belirleyeceksiniz (Sayfa beğenmeleri, tıklamalar, gösterimler vs.) Ücretlendirme: Teklif verme kısmında belirlediğiniz kritere göre ne kadar ücret ödeyeceğiniz belirleyeceksiniz. Örneğin 1000 gösterim başına 30 kuruş vermek gibi.

• Görsel seçimi

Kullanıcıların Facebook reklamınızda ilk göreceği şey reklam görseli olacağı için, görselin dikkat çekici ve kaliteli olmasına özen göstermelisiniz.

Sayfa reklamınız için maksimum 6 adet görsel yükleyebilirsiniz. Fazla görsel yüklemenizin avantajı ise; reklamı verdikten sonra her bir görsel için ayrı ayrı istatistik alırsınız. Örneğin yayın esnasında en az etkileşim alan görselleri yayından kaldırarak reklam performansınızı arttırabilirsiniz.

Görsellerin tavsiye edilen boyutu ise 1200×444‘dür. Eğer farklı boyutta görseller yüklerseniz, bunları yeniden konumlandırma özelliğini kullanarak düzenleyebilirsiniz.

Burda dikkat etmeniz gereken bir diğer husus da; görselinizin içerisinde eğer bir yazı bulunuyorsa bu yazının tüm görsele olan oranı %20’den fazla olmaması gerekir. Aksi takdirde görseliniz değerlendirme aşamasından sonra reddedilecektir. Yani görselinizin en fazla %20’lik kısmında yazı bulundurabilirsiniz.

• Metin ve Bağlantı seçimi

Bu alanda reklamınızda kullanacağınız metin ve reklama tıklandığında yönlendirilecek olan bağlantıyı seçeceksiniz. Ayrıca reklamınızın önizlemesini de bu alanda görüntüleyebilirsiniz.

Metin: Reklamınızın açıklamasıdır. Bu alana maksimum 90 karakter yazabilirsiniz.

Reklamınızın açıklamasıdır. Bu alana maksimum 90 karakter yazabilirsiniz. Başlık: Reklamınızda gözükecek olan sayfa başlığıdır. Bu alana ise maksimum 25 karakter yazabilirsiniz.

Reklamınızda gözükecek olan sayfa başlığıdır. Bu alana ise maksimum 25 karakter yazabilirsiniz. Açılacak görünüm: Reklamınıza tıklandığında kullanıcının yönleneceği alanı buradan seçebilirsiniz (zaman tüneli, fotoğraflar vs).

Sağ tarafta bulunan kısımda ise, reklamınızın haber kaynağı, mobil haber kaynağı ve sağ sütun reklam alanında nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Ayrıca reklamınızı hangi alanda gösterilip gösterilmeyeceğini buradan düzenleyebilirsiniz. Örneğim reklamınız sadece haber kaynağında gözüksün istiyorsanız, mobil haber kaynağı ve sağ sütun sekmelerinin sağ tarafında bulunan “Kaldır” seçeneğine tıklamanız yeterli.

• Siparişi tamamlama

Tüm bu düzenlemeleri bitirdikten sonra alt kısımda yer alan “Siparişi Gözden Geçir” seçeneğine tıklayarak son kontrollerinizi yapıp, “Sipariş Ver” seçeneği ile ödeme sayfasına geçiş yapabilirsiniz.

Son olarak ise ödeme bilgilerinizi girdikten sonra “Gönder” butonuna tıklayıp ödemeyi gerçekleştirebilirsiniz.

Tüm bu işlemleri bitirdikten sonra reklamınız, Facebook’un reklam ekibi tarafından değerlendirilmeye alınacaktır. Eğer Facebook şartlarına uymayan bir durum söz konusu olmaz ise (Bkz: Facebook Reklam Kuralları), reklamınız olumlu olarak değerlendirilip yayına alınacaktır.

Reklamınızın yayına alınmasının ardından size hem e-posta yolu ile hem de Facebook bildirimi ile reklamınızın yayına alındığı bildirilir. Bundan sonra yapmanız gereken ise; Facebook Reklam Yönetimi sayfası üzerinden yayına alınan reklamlar ile ilgili durum raporlarını ve istatistikleri gözlemleyerek reklam performansınızı arttırmak olacaktır.

Elimizden geldiğince size Facebook üzerinden nasıl reklam verileceği konusunda yardımcı olmaya çalıştık. Umarız faydasını görürsünüz. Bu arada aklınıza takılan sorular varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz.