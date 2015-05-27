Facebook Messenger Üzerinden Konum Takibi Nasıl Yapılır?

Yeni geliştirilen bir Chrome uzantısı sayesinde Facebook Messenger üzerinden arkadaşlarınızın anlık ve geçmişteki lokasyonlarını tespit edebilirsiniz.

Facebook Messenger’ın lokasyon verilerini topladığını zaten biliyoruz. Peki bu lokasyon verilerini harita üzerinden görebilmek, arkadaşlarınızın şu anda veya geçmişte nerelerde olduğunu görmek ister miydiniz? Marauders Map isimli Chrome uzantısıyla bu mümkün.

Aran Khanna isimli genç bir geliştirici tarafından geliştirilen Marauders Map adındaki Chrome uzantısı, kişilerin Facebook Messenger üzerindeki lokasyon verilerini çekerek bunları harita üzerinde gösteriyor.

Uzantının elde ettiği lokasyon verileri, konum özelliği açık iken gönderilmiş Messenger mesajları üzerinden çekiliyor. Bu da uzantının sadece mobil cihazlardan konum açıkken gönderilen mesajlar üzerinden çalıştığı anlamına geliyor. Ayrıca mesajlaşırken Facebook Messenger’daki konum özellinin de açık halde tutulmuş olması gerekiyor.

Marauders Map uzantısının yaptığı herhangi bir illegal durum da yok. Zira uzantı; tarayıcının Messenger’ı çözümlemek amacıyla topladığı Javascript kodlarındaki mesaja entegre edilmiş koordinat bilgilerini kullanıyor.

Marauders Map nasıl kullanılır?

Uzantıyı kullanarak arkadaşlarınızın konum tespitini yapabilmek için aşağıdaki basit adımları uygulamanız yeterli:

Chrome Web Store üzerinden Marauders Map uzantısını tarayıcınıza yükleyin, Facebook’taki mesaj sayfasına gelin, Sol alt kısımda ilgili harita otomatik olarak açılacaktır. Buradan istediğiniz mesaja tıklayarak, mesajı gönderen kişinin lokasyon bilgilerini haritada görün.

*Harita üzerinde gözüken profil fotoğrafına tıklayarak, o kişiye ait geçmiş lokasyon bilgilerini de görebilirsiniz.

**Arkadaşlarınızın haritadaki konumlarını görebilmek için mobilde lokasyon özelliğinin açık tutulmuş olması gerektiğini unutmayın.

Daha fazla uzantı için Chrome Uzantıları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.