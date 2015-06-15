Facebook’tan Yeni Bir Fotoğraf Uygulaması: “Moments”

Facebook, kullanıcıların arkadaşlarıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları tek bir çatı altında paylaşabilmelerini sağlayan Moments uygulamasını duyurdu.

Facebook’un Creative Labs ekibi, geliştirdiği yeni bir uygulamayla daha karşımıza çıktı. Daha önce Paper, Slingshot, Rooms, Facebook Groups, Riff, Hello ve Mentions gibi mobil uygulama projelerini geliştiren ekip, bu sefer de Moments adındaki yeni bir fotoğraf paylaşım uygulamasını kullanıma sundu.

Bağımsız bir uygulama olarak kullanıma sunulan Moments, kısaca; kullanıcıların birlikte çekildikleri fotoğrafları tek bir çatı altında toplayabilmelerini ve buradan arkadaşlarıyla paylaşmalarını sağlıyor. Bu sayede kişisel fotoğrafların gizliliği, sadece kullanıcının belirlediği arkadaş çevresi ile sınırlandırılmış oluyor.

Düğünlerde, doğum günü partilerinde, bayramlarda, festivallerde ve bunun gibi diğer etkinliklerde birlikte çekilen fotoğrafları bir araya getirmenin zor olduğunu belirten Facebook, Moments uygulaması sayesinde -tabiri caizse- kullanıcıların ortak bir fotoğraf havuzu oluşturmasını amaçlıyor.

Gerçek-zamanlı ve lokasyon bazlı çalışan ve buna ek olarak yüz tanımlama teknolojisini de kullanan Moments uygulaması, çekilen fotoğrafları, etkinlik sonrası diğerleriyle senkronize ediyor. Ayrıca kullanıcılar tek çatı haline getirdikleri fotoğrafları, ister Facebook, Instagram vs gibi platformlarda paylaşabiliyor; isterlerse sadece uygulama üzerinde kalmasını sağlayabiliyor.

Bugünden itibaren kullanılabilir olan Moments uygulaması, Android ve iOS cihazlarda kullanılabiliyor. Hemen indirip kullanmaya başlamak için aşağıdaki bağlantılara tıklamanız yeterli.

Moments: App Store | Google Play | Website