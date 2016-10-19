Facebook’ta Yemek Siparişi, Randevu ve Bilet Satın Alma Dönemi Başlıyor!

Kullanıcılar artık Facebook üzerinden yemek siparişi ve fiyat teklifleri verebilecek, randevu alabilecek veya etkinlik biletlerini satın alabilecekler.

Facebook artık sadece bir sosyal medya devi değil; tüm internet dünyasının da hakimi olmak istiyor. Platforma dahil edilen yeni özellikler ile Facebook, kullanıcıların internet üzerindeki tüm ihtiyaçlarını karşılama yolunda ilerliyor.

Facebook’a dahil edilen yenilikler, özellikle yemek siparişi sitelerinin biraz canını sıkacak gibi görünüyor. Zira Facebook artık platform üzerinden kullanıcıların yemek siparişi verebilmelerine de imkan sağlıyor.

Yapılan duyuruya göre, kullanıcılar artık Facebook üzerinden yemek siparişi ve fiyat teklifleri verebilecek, randevu alabilecek ve bilet satın alabilecek.

Yemek siparişi verme

Kullanıcılar, sevdiği restoranların Facebook sayfalarına giderek doğrudan sayfa üzerinden yemek siparişi verebilecek. Ancak bunun için ilgili Facebook sayfasının sipariş özelliğini aktif etmesi gerekiyor.

Yemek siparişleri an itibariyle Delivery.com ve Slice aracılığı ile yapılıyor. Yani bu platformları kullanan restoranlar bu özelliği şu anda aktif edip kullanıcılarına sunabiliyor.

Teklif verme

Yemek siparişine benzer bir sistem ile çalışan teklifler (Get Quote) kısmında ise kullanıcılar elektrik veya su tesisatı tamiri gibi alanlarda hizmet veren işletmeler ile doğrudan iletişime geçebilecek. Bu da potansiyel müşteriler ile Facebook Messenger üzerinden bir diyalog başlatma imkanı sunuyor.

Facebook işletmelerin bu özelliği sayfaların eylem çağrısı (CTA) butonları üzerinden aktif edebileceklerini belirtiyor. İlgili özelliğin şimdilik sınırlı sayıda ülkede kullanıma sunulacağı da belirtiliyor.

Randevu alma

Facebook’un randevu sistemi ile çalışan işletmeler için de yeni bir özelliği bulunuyor. Kullanıcılar bu sistemle çalışan herhangi bir işletmenin Facebook sayfasını ziyaret ettiğinde, karşısına çıkan “Request Time” butonu üzerinden Facebook Messenger sohbeti başlatabilecek ve randevu alabilecekler.

İşletmeler bu özelliği manuel olarak ayarlayabilecekleri gibi; HomeAdvisor veya MyTime gibi bu tür işlemleri otomatize eden servisler üzerinden de bu sistemi kullanabilecekler. Özelliğin şimdilik sadece ABD ile sınırlı tutulduğunu da belirtmek gerekiyor.

Bilet satın alma

Kullanıcılar Facebook’taki etkinlik sayfaları üzerinden bilet de satın alabilecekler. Bu özellikten ise EventBrite veya TicketMaster gibi platformları kullanan etkinlik sahibi firmalar faydalanabilecek. Yani kullanıcılar herhangi bir konser, konferans, seminer vs gibi etkinliklerin biletlerini doğrudan Facebook’taki etkinlik sayfaları üzerinden satın alabilecekler.

Facebook’ta etkinlikleri aktif olarak kullanan kişilerin 2015 yılında 450 milyon; 2016 yılında ise 650 milyona ulaştığını açıklayan Facebook’un, bu özelliği sayesinde etkinliklerin merkezi olacağı düşünülüyor.

Tavsiyeler

Eğer bir kullanıcı, “İstanbul’daki en iyi balık restoranı nedir?” gibi bir gönderi paylaşırsa, Facebook o kullanıcıya tavsiye isteyip istemediğini soracak. Kullanıcı eğer kabul ederse, Facebook o kullanıcının arkadaşlarından gelen tavsiyeleri bir harita altında toplayacak.

Buradaki amaç ise kullanıcıların arkadaşlarından gelen tavsiyeler üzerinde doğru Facebook sayfalarına ulaşmak. Facebook ayrıca bu sistemin sağlıklı çalışması için işletmelerin iletişim bilgileri ve çalışma saatleri gibi bilgilerini güncel tutmaları gerektiğini de vurguluyor.

Facebook’a gelen tüm bu yeni özellikler, şimdilik sınırlı sayıda ülkelerde aktif edilecek. Kullanıcıların internet alışkanlıklarını değiştirecek bir potansiyele sahip olan bu özellikler, zaman içerisinde de tüm dünyada kullanıma sunulmuş olacak.