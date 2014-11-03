Facebook’tan Daha Popüler Olan 4 Sosyal Ağ

Birçok sosyal medya platformunu geride bırakan; hatta bazı ülkelerde Facebook’tan bile daha popüler olan bu sosyal ağlara bir göz atın.

Tüm dünyada en çok kullanılan sosyal medya platformu olarak bilinen Facebook, ne yazık ki bazı ülkelerde aynı popülariteye sahip değil. Facebook’a alternatif olarak geliştirilen bazı platformlar Çin, Rusya, Brezilya, İspanya gibi bazı ülkelerde Facebook’a nazaran daha fazla etkileşim sağlıyor. İşte bunlardan bazıları…

QQ ismiyle de bilinen Qzone, kullanıcılarına günlük tutup blog yazılarını yazabildikleri, fotoğraf paylaşıp müzik dinleyebildikleri ve daha birçok özelliğini kullanabildiği bir platform sunuyor. 2005 yılında kurulan Qzone, kullanıcıların tamamen kişiselleştirebildiği profiller oluşturmalarına imkan sağladığı gibi; bazı servislerini de ücretli olarak kullanıma sunuyor.

Çin’de en popüler sosyal ağ olan Qzone’un aylık aktif kullanıcı sayısı ise oldukça fazla: 625 milyon.

VK -orijinal haliyle VKontakte (ВКонтакте)- Avrupa’da Facebook’tan sonraki en popüler ikinci sosyal ağ olarak karşımıza çıkıyor. Birçok dil seçeneği bulunan VK, özellikle Rusça konuşan kişiler arasında çok fazla kullanılıyor. Rusya başta olmak üzere; Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova, Belarus ve İsrail’de popüler bir yere sahip olan VK, diğer sosyal ağlarda bulunan birçok özelliği bünyesinde barındırıyor. Özel veya herkese açık gruplar, sayfalar, etkinlikler oluşturulabildiği gibi; fotoğraf, video, müzik paylaşımı da yapılabiliyor.

Ocak 2014 itibariyle 55 milyon günlük aktif kullanıcı sayısına sahip olan VK’in toplam kullanıcı sayısı ise 239 milyon.

2004 yılında Orkut Büyükkökten tarafından Google’ın bünyesinde kurulan Orkut; profil oluşturma, arkadaş edinme, notlar oluşturma ve paylaşımlarda bulunma gibi birçok sosyal ağın sahip olduğu özelliklere sahip. Ancak platforma kayıt olabilmek için kişilerin 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.

Orkut’un en çok kullanıldığı ülke ise Brezilya. Hatta Hindistan’daki Orkut kullanıcılarının sayısı, Orkut’un ana merkezi olan ABD’deki kullanıcı sayısı ile hemen hemen aynı. Yani Orkut’un Brezilya, Hindistan gibi ülkelerdeki etkisi büyük. Ancak Google geçtiğimiz Temmuz ayında Orkut’u kapatacağını resmi olarak açıklamıştı.

Tuenti sadece davetiye sistemi ile çalışan özel bir sosyal platformdur. “İspanyolların Facebook’u” olarak adlandırılan Tuenti, kullanıcılarına birçok sosyal ağlarda bulunan profil oluşturma, arkadaş edinme, sohbet etme, paylaşım yapma gibi özellikler sunuyor. Birçok özelliğin bulunduğu Tuenti’de etkinlik oluşturma ve yönetme gibi özellikler de mevcut.

Tuenti’nin İspanya’daki etkisi hayli büyük. Öyle ki Facebook’un İspanya’daki popülaritesini bile geçmektedir.