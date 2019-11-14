GDG DevFEST’19 Ankara Katılımcılarını Bekliyor!

17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenecek GDG DevFEST’19 Ankara için geri sayım başladı.

Geçen yıl olduğu gibi bu sene de GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu ile ortaklaşa düzenlenen GDG DevFEST’19 Ankara, 17 Kasım Pazar günü Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenleniyor. 30+ oturum ve 4 paralel oturumla birlikte katılımcılara, en yeni Google tasarımları, en yeni Google teknolojileri, Machine Learning, Android ve daha bir çok alanda şölen havasında bir gün yaşatmak için geri sayıyor.

17 Kasım 2018 tarihinde yine GDG Ankara ve IEEE Hacettepe Öğrenci Kolu organizatörlüğü ile Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen DevFEST’18, 1000’den fazla katılımcıya, 4 paralel oturuma ve 30+ oturuma sahne olmuştu. DevFEST’19 Ankara’da gün boyunca hem mobil teknolojileri hem de web teknolojileri, Machine learning, Cloud alanlarında seminerler ve workshoplar düzenlenecek.

Detaylı bilgi için gdgankara.org/events ve instagram.com/ieeehacettepe adreslerini ziyaret edebilir, etkinliğe kayıt için bit.ly/devfestAnkr meet up linkini doldurabilirsiniz.

NOT: Meet up linkinin doldurulması, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü nizamiye girişinde sıkıntı yaşanmaması açısından önemlidir. Ayrıca Beytepe metrosundan, etkinlik alanına gün boyu düzenli aralıklarla servisler kaldırılacaktır.