Google Allo 5 Milyon İndirme Sayısını Aştı

Google’ın yeni duyurduğu akıllı mesajlaşma uygulaması Google Allo, kısa sürede 5 milyon indirme sayısını aştı.

Anlık mesajlaşma platformları arasına hızlı bir giriş yapan Google Allo, kullanıma sunulduktan sonraki dört gün içerisinde 1 milyon indirme sayısına ulaşmıştı. Aradan sadece bir hafta geçmesinin ardından ise bu sayı 5 milyona ulaştı.

Mobil odaklı akıllı mesajlaşma uygulaması Google Allo, diğer mesajlaşma uygulamalarından kendisini ayıran birçok farklı özelliği bünyesinde barındırıyor. Bunların içinde en çok dikkat çeken ise uygulamanın yapay zeka desteğine sahip olması. Google Asistan olarak karşımıza çıkan Google’ın yapay zekası sayesinde kullanıcılar her konuda kendi asistanından yardım alabiliyor. Kullanıcının alışkanlıklarını öğrenerek hızlı yanıtlar ve sonuçlar sunan Google Asistan, aynı zamanda yakındaki restoranları bulma, rezervasyon yapma, spor müsabakaları sonuçlarını gösterme gibi birçok konuda yardımcı oluyor. Hatta Allo üzerinden yapay zeka ile sohbet etmek dahi mümkün.

Uygulama üzerinde ayrıca yazı boyutunu büyütüp küçültme, fotoğraflar üzerine çizimler yapma, sticker (çıkartma) ekleme gibi özellikler de bulunuyor. Bunun yanı sıra sohbetlerinin takip edilmemesini isteyen kullanıcılar, “Gizli Sohbet” başlatarak gizliliğini de koruyabiliyor.

Resmi olarak 21 Eylül 2016 tarihinde kullanıma sunulan Google Allo uygulamasının, hem iOS hem de Android sürümü bulunuyor. Mağaza verilerine göre ise Google Allo en iyi çıkış yapan uygulamalar arasında yer alıyor. Sadece Android uygulamasının indirme sayısına baktığımızda bile 5 milyondan fazla indirme sayısına ulaştığını görmek mümkün.

Google Allo: Android | iOS