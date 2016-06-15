Google Arama Sonuçlarındaki Reklam Etiketleri Yeşil Oldu

Google, arama sonuçlarındaki reklamlar için son zamanlarda testlerini sürdürdüğü renk değişikliğini aktif etti. Daha önce sarı renkle gösterilen reklam etiketleri, son haliyle yeşil olarak kullanıcıların karşısına çıktı.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi reklam etiketlerinde daha önce sarı olan kısımlar artık yeşil renk ile gösterilecek.

Hem masaüstünde hem de mobilde yapılan bu değişiklik ile reklamların diğer sonuçlar ve bu sonuçların bağlantıları ile daha uyumlu olarak gösterildiğini belirtmek gerekiyor. Böylece Google’ın da kullanıcıları reklamlara daha fazla tıklamaya teşvik etmek istediği sonucunu çıkarmak mümkün. Öyle ki kullanıcılar daha önce sarı renkle gösterilen arama sonuçlarının reklam olduğunu net bir şekilde algılayabiliyor ve tıklama eylemini ona göre gerçekleştirebiliyordu. Bir nevi sarı renkli reklamlar için kullanıcılar üzerinde bir nevi reklam körlüğü oluşmuştu da diyebiliriz.

Yapılan bu küçük değişiklikle birlikte reklam tıklamalarının da artacağını söylemek mümkün. Ancak bu rengin de zaman içerisinde kullanıcılarda bir reklam körlüğü oluşturacağını ve ilerde yine farklı bir yöntem ile değişikliğe gidileceğini söyleyebiliriz.