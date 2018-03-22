Google Blok Zinciri Tabanlı Bulut Teknolojisi Üzerinde Çalışıyor

Teknoloji devi Google, bu kez de Blok Zinciri (Blockchain) tabanlı bulut teknolojisi ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor…

Aniden hayatımıza giren Bitcoin ve diğer kripto paralar, ardında oldukça karmaşık ve bir o kadar da güvenilir bir teknolojiyi barındırıyor. “Blockchain” veya Türkçesiyle “Blok Zinciri” olarak bilinen ve bilişim dünyasının en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilen bu teknoloji, internet üzerinden sağlanan hemen gemen tüm servislerin altyapısını oluşturacak bir yapıya sahip. Aynı zamanda bir o kadar da güvenli olduğunu söylemek mümkün.

Son yıllarda ise Kodak, Hooters, Pythagoras Pizza gibi birçok firmanın da bu teknolojiye sessiz kalmadığını, aksine altyapılarını bu teknoloji ile güçlendirmek adına yatırımlar yaptığına şahit oluyoruz. Son olarak ise birçok farklı alanda yatırımlarını sürdüren Google‘ın, Blok Zinciri tabanlı bir bulut sistemine yoğunlaştığını görüyoruz.

Bloomberg’in haberine göre, Blockchain-bağlantılı bir bulut sistemi üzerinde çalışan Google, kullanıcıların verilerini daha fazla güvende hissetmelerini sağlamayı amaçlıyor. Ayrıca Google’ın bu hamlesi, bulut teknolojisi alanında rakiplerinden farklılaşmasını da sağlamış olacak.

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Google’ın Blok Zinciri tabanlı bulut teknolojisinin farklı bir sürümü üzerinde çalıştığı da söylentiler arasında. Bu farklı sürümün ise diğer firmaların üzerinde kendi sunucularını çalıştırması amacıyla geliştirildiği belirtiliyor.

Google’ın bu çalışmasının Blok Zinciri alanındaki ilk hamlesi olmadığını da vurgulamak gerekiyor. Zira bulut sistemi çalışmalarına 2016 yılında başlayan Google, bazı üniversite öğrencileri için “Kripto Para Birimleri” konulu konferanslar vermiş; Google’ın çatı şirketi olan Alphabet de para transferleri için Blockchain sistemini kullanan “Ripple” isimli startup’a yatırım yapmıştı. Bunların yanı sıra Bloomberg’e göre Google, benzer sektördeki birçok küçük startup’ı da satın almış durumda. Yani Google’ın Blok Zinciri üzerine yaptığı yatırımların devamı gelecek gibi görünüyor diyebiliriz.