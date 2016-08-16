Google Duo Resmi Olarak Duyuruldu!

Hatırlarsanız Google, bu seneki geliştirici konferansı Google I/O 2016’da yeni görüntülü arama uygulaması Duo’yu tanıtmıştı. Yaz aylarınının sonuna doğru kullanıma sunulacağını söyleyen Google, beklendiği gibi bu yeni uygulamasını resmi olarak kullanıma sundu.

Sadeliği ve hızlı oluşu ile ön plana çıkan Google Duo’nun, diğer görüntülü arama uygulamalarından birçok farklı özelliğe sahip olduğunu belirtmek gerekiyor. Öyle ki Google Duo basit bir görüntülü arama fonksiyonundan çok daha fazlasını sunuyor.

Örneğin uygulamanın önemli özelliklerinden biri, kullanıcının internet bağlantısı zayıf olsa dahi görüntü kalitesi bozulmadan görüşmesini gerçekleştirebilmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca kullanıcılar görüşme esnasında mobil internet ile kablosuz internet arasında herhangi bir kesinti yaşamadan geçiş yapabiliyor.

Google Duo ayrıca WebRTC teknolojisini kullanıyor. Bu da uygulamanın diğer teknoloji standartlarına göre çok daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Ek olarak son zamanlarda ön plana çıkan uçtan uca şifreleme tekniği de Google Duo’da kullanılıyor. Yani yapılan görüşmeler iki kişi arasında şifrelenmiş oluyor; bir diğer üçüncü kişi bu verilere ulaşamıyor.

Google Duo’nun sahip olduğu en ilginç detaylardan biri de Tık Tık (Knock Knock) özelliği. Bu özellik ise kullanıcılara herhangi bir video çağrısı geldiğinde, o kullanıcı çağrıyı cevaplamasa dahi karşısındakinin görüntüsünü görebilmesini sağlıyor.

Kullanımı mobil cihazlar ile sınırlı olan Google Duo an itibariyle Google Play ve App Store’da yer alıyor. Bugünden itibaren herkesin kullanımına sunulan uygulama birkaç gün içinde ise herkesin kullanımına sunulacak.

Google Duo: Google Play | App Store

Google Duo için hazırlanan tanıtım videosunu da aşağıdan izleyebilirsiniz: