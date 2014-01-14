Google Akıllı Termostat Üreticisi Nest’i Satın Aldı

Google akıllı termostatlarıyla ünlü ev otomasyonu şirketi Nest Labs’ı 3.2 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Termostat ve duman dedektörleri gibi ev teknolojileri üreten Nest şirketi, Google’ın resmi blogunda da açıkladığı gibi 3.2 milyar dolar karşılığında satın alındı. Yapılan açıklamada, dünyanın ilk akıllı termostat üreticisi olan Nest şirketinin kurucuları Tony Fadell ve Matt Rogers’ın ise Google ekibine katıldığı belirtildi.

Satın alma ile ilgili, Google’a katılarak dünyayı değiştirmek konusunda ivme kazanacaklarını belirten Tony Fadell, Google’ın bünyesinde ayrı bir marka olarak çalışmalarını sürdürecek olan Nest’in başındaki kişi olacak.

Google’ın CEO’su Larry Page ise konu ile ilgili olarak, Tony Fadell ve Matt Rogers’in oldukça başarılı ürünler ortaya koyduklarını ve Google ailesine katıldıkları için oldukça memnun olduklarını dile getirdi.