Google’dan Yeni WordPress Eklentisi: Site Kit

Google, WordPress tabanlı sitelerde çeşitli web araçlarının kullanımını kolaylaştırmak adına “Site Kit” adını verdiği yeni WordPress eklentisini duyurdu.

Her üç internet sitesinden birinin altyapısını oluşturan WordPress, her geçen gün daha fazla kişiye ulaşmaya devam ediyor. İçerik yönetiminin kolaylığı, tema çeşitliliği, eklenti esnekliği gibi birçok konuda kolaylık sağlayan WordPress, haliyle Google gibi internet devlerinin de bu platforma odaklanmasını sağlıyor. Google’ın geliştirmiş olduğu “Site Kit” adındaki yeni WordPress eklentisi de bu bağlamda önemli araç olarak karşımıza çıkıyor.

Yapılan açıklamada Site Kit eklentisinin ilk versiyonunda dört Google ürünü ile entegre edileceği belirtiliyor. Bunlar:

Search Console: Google aramalarının kontrol edilebildiği araç.

Google aramalarının kontrol edilebildiği araç. Analytics: Web site analizlerinin yapıldığı araç.

Web site analizlerinin yapıldığı araç. Adsense: Google kazançlarının yönetilebildiği araç.

Google kazançlarının yönetilebildiği araç. PageSpeed Insights: Site performansını inceleyen, önerilerde bulunan araç.

Site Kit sayesinde WordPress kullanıcıları bu araçların sunduğu verilere artık doğrudan WordPress paneli üzerinden erişebilecek. Yani Google’ın ücretsiz olarak sunduğu bu dört büyük web aracı artık tek çatı altından yönetilebilecek.

2019’un ilk aylarında BETA sürümüyle kullanıma sunulacak olan Site Kit eklentisi, toplanan verilere ve geri bildirimlere göre geliştirilmeye devam edecek. Açık kaynaklı olarak geliştirilen bu eklentiyi erkenden deneyimlemek isterseniz buradaki sayfadan erken erişim için kayıt yaptırabilirsiniz.

WordPress Klavye Kısayolları İle Yazma Hızınızı Arttırın