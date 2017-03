Hangi Programlama Dilini Öğrenmeliyim? (İNFOGRAFİK)

PHP mi? Java mı? Python mu? C# mi? Yoksa diğerleri mi? Hangi programlama dilini seçmeniz gerektiği konusunda size yardımcı olan infografiğe bir göz atın.

Programlama dünyasına giriş yapmak isteyen kişilerin kendilerine, arkadaşlarına ve hatta Google’a sorduğu bir sorudur: “Hangi programlama dilini öğrenmeliyim?” veya “İlk önce hangi programlama dili ile başlamalıyım?”. Ancak bu soruya doğrudan cevap vermek yerine, öncelikle dili öğrenmek isteyen kişinin isteklerine ve beklentilerine başvurmak gerekiyor.

Python, Java, C, C++, JavaScript, C#, Ruby, PHP, Objective-C dillerinden hangisinin başlangıç için iyi olduğunu bulabilmek için, öncelikle çeşitli sorulara cevap vermek gerekiyor. Programlamayı ne için öğrenmek istiyorsunuz? Projeleriniz web odaklı mı olacak, yoksa mobil odaklı mı? Oyun mu geliştirmek istiyorsunuz, yoksa kurumsal bir uygulama mı? Bunun gibi tüm sorular dil seçiminde etkili olacaktır.

CarlCheo tarafından hazırlanan infografik ise bu soruları soran kişilere cevap bulmaları konusunda yardımcı oluyor. Sizin için Türkçeleştirdiğimiz infografikte, size yöneltilen çeşitli soruları takip ederek programlama dünyasına hangi dil ile başlamanız gerektiği konusunda bir fikir sahibi olabilirsiniz. Bunun yanı sıra Yüzüklerin Efendisi analojisiyle de sorularınıza eğlenceli bir yol üzerinden cevap bulabilirsiniz.

Görselin büyük hali için üzerine tıklayın.