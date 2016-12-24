İçişleri Bakanlığı: Sosyal Medya Çalışmalarında 1656 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinde yürütülen çalışmalarda son altı ay içinde 1656 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Dünyanın neresinde olursa olsun gerçekleştirilen terör saldırılarının, sosyal medya platformlarında yapılan bazı propagadalar ile desteklendiğini hepimiz biliyoruz. Zira bu saldırıların yapıldığı anlarda Twitter, Facebook ve YouTube gibi platformlar terör propagandası yapan, yalan haber paylaşan ve yayın yasağı olmasa dahi paylaşılmaması gereken görüntüleri paylaşan kişiler ile dolup taşıyor. Bunların önüne geçebilmek içinse sosyal medya platformlarına topyekün erişim kısıtlamaları getiriliyor. Ayrıca terör propagandası yapan kişiler de yakın markaja alınıyor.
T.C. İçişleri Bakanlığı ise terörle mücadele kapsamında sosyal medya üzerinde yürütülen çalışmalar sonucunda son 6 ay içerisinde 3710 kişi hakkında adli işlem başlatıldığını belirtiyor. Ayrıca bunların içerisinden 1656 kişinin tutuklandığı, 1203‘ünün ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade ediliyor.
Açıklamada 84 kişinin gözaltı işlemlerinin devam ettiği, 767‘sinin ise gözaltından serbest bırakıldığı belirtiliyor. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli sürecin devam ettiği ifade ediliyor.
Yapılan basın açıklamasının tamamı ise şöyle:
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalarda, son 6 ayda Sosyal Medya üzerinden halkı kin nefret ve galeyana sevk eden, terör örgütünü öven, terör örgütü propagandası yapan, terör örgütü ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne, toplumun can güvenliğine kast eden 3.710 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bunlardan 1.656’sı tutuklanmış, 1.203’ü Adli Kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 84’ünün ise gözaltı işlemi devam etmekte olup; 767’si gözaltından serbest bırakılmıştır. Hali hazırda açık kimlikleri tespit edilerek Cumhuriyet Savcılıklarına intikal ettirilen 10 bin kişi hakkında da soruşturma ve adli süreç devam etmektedir. Öte yandan, her alanda olduğu gibi sosyal medya alanında da terörle mücadele kararlılıkla sürdürülmekte olup; suç ve suçlularla mücadele birimlerimizin teknik kabiliyetlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra Twitter, Facebook, YouTube başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası servis sağlayıcı, kurum ve kuruluşlar ile yürütülen iş birlikleri de en üst seviyeye taşınmıştır.”
İçişleri Bakanlığı Basın Merkezi
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