Instagram’a Canlı Yayın Özelliği ve Snapchat-Benzeri Kaybolan Mesajlar Geldi

Canlı yayın özelliğine kavuşan Instagram, Snapchat-benzeri bir süre sonra kaybolan mesajları da duyurdu.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, bünyesine yeni özellikler katmaya devam ediyor. Geçtiğimiz Ekim ayında söylentileri ortaya çıkan Instagram canlı yayın özelliği artık resmi olarak duyurulmuş durumda. Bunun yanı sıra Snapchat-benzeri kaybolan mesajlar da an itibariyle Instagram’da kullanılabiliyor.

1. Instagram Canlı Yayın Özelliği

Duyurulan iki yenilikten biri olan canlı yayın özelliği, geçtiğimiz Ağustos ayında duyurulan ve kısa sürede kullanıcılar tarafından benimsenen Instagram Hikayeler altında gösteriliyor. Dolayısıyla hikayelerde olduğu gibi tamamlanan bir canlı yayın da bir süre sonra kayboluyor.

Instagram’da canlı yayın özelliğini kullanabilmek için ana akış ekranındayken ekranı sağa kaydırmak gerekiyor. Ardından açılan ekran üzerindeki “Start Live Video” (Canlı Yayın Başlat) butonuna dokunmak gerekiyor.

Canlı yayınlarda an itibariyle basit bir yorum yönetimi de yapılabiliyor. Örneğin herkesin görebilmesi açısında canlı yayına yapılan bir yorum üste sabitlenebiliyor; ya da ilgili canlı yayın tüm yoruma kapatılabiliyor.

AKtif olan canlı yayınlar, Instagram Hikayeler alanında profil fotoğrafının hemen altında “LIVE” (CANLI) etiketi ile ayırt edilebiliyor. Ayrıca Instagram’daki “Keşfet” alanı üzerinden de popüler canlı yayınlara ulaşılabiliyor.

Yeni canlı yayın özelliğinin önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Konuyla ilgili olarak hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

2. Instagram Kaybolan Mesajlar (Instagram Direct)

Geçtiğimiz sene duyurulan Instagram Direct, zaman içerisinde her ay 300 milyon kişi tarafından kullanılıyor. Şimdi ise bu alana yeni bir özellik daha ekleniyor. Snapchat ile bütünleşen bir süre sonra kaybolan mesajlar, artık Instagram Direct’te de yer alıyor.

Kullanıcılar artık Instagram Direct üzerinden bir süre sonra (ilgili mesaj görüldükten sonra) kaybolan fotoğraf ve videolar gönderebiliyor. Bu gönderiler ise tek bir kullanıcıya ya da mesaj gruplarına gönderebiliyor.

Instagram’da kaybolan mesajları görebilmek içinse ana akış ekranının sağ üstünde yer alan kağıt uçak ikonuna tıklamanız gerekiyor. Geçici mesajlar buradaki ekranın en üst kısmında yan yana sıralanıyor. Buradan istediğiniz mesajı açabilir, yanıtlayabilir, mesajınızın üzerinde çeşitli değişiklikler (metin ekleme, çizim yapma, Boomerang kullanma vs) yapabiliyorsunuz.

Konuyla ilgili olarak hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.