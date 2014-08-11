Dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu Instagram’da, etkileşiminizi %182 oranında arttırmanızı sağlayacak bu ipuçlarına bir göz atmalısınız.

Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, en fazla kullanılan sosyal platformlardan biri haline geldi. Her ne kadar Facebook veya Twitter kadar kullanıcı sayısına sahip olmasa da; 200 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram son yılların en hızlı büyüyen sosyal medya platformu haline gelmiş durumda.

Bireysel kullanıcılar, markalar ve çeşitli organizasyonlar tarafından aktif bir şekilde kullanılan bu mecra, bazen derin bir portfolyo haline dönüşürken; bazen de markaların sadece ürün tanıtımı için kullandığı bir platform haline dönüşebiliyor. Ancak diğer platformlarda da birinci faktör olan “etkileşim” (beğeni, yorum, paylaşım vs) Instagram’da da en önemli nokta olarak karşımıza çıkıyor. Peki Instagram için yapılan etkileşim arttırma hamlelerinden ne kadarı doğru? Etkileşim arttırmak için asıl yapılması gereken şeyler nelerdir?

Konu ile ilgili olarak bir araştırma yapan Quicksprout, bazı ilginç sonuçlar ortaya koyuyor. Araştırmada belirtilen önerilere uyulduğu takdirde Instagram’daki etkileşim oranı %182 oranında artıyor. Yapılan araştırmadaki istatistikler ve etkileşimi arttırmak için dikkat edilmesi gereken noktalar kısaca şöyle:

En hızlı büyüyen sosyal medya platformu: “Instagram”

Yapılan araştırmaya göre 200 milyondan fazla kullanıya sahip olan Instagram, dünyanın en hızlı büyüyen sosyal medya platformu. Facebook’a göre 15 kat, Twitter’a göre ise 40 kat daha fazla kullanıcı etkileşimi sağlayan Instagram, 18-29 yaş aralığındaki internet kullanıcılarının %37’si tarafından kullanılıyor.

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Marka etkileşim oranı daha yüksek

Popüler markaların %93‘ünün kullandığı platform olan Instagram, 1 yılda marka etkileşimini %350 oranında arttırıyor. Ayrıca 2012 – 2013 yılları arasında Instagram’daki marka kullanım oranındaki artış %80.

Facebook kadar kullanıcı sayısına sahip olmayan Instagram, marka etkileşiminde birinci sırada. 1.19 milyar aylık aktif kullanıcı sayısına sahip olan Facebook’un marka etkileşim oranı %0.10 iken; 150 milyon aylık aktif kullanıcısına sahip olan Instagram %1.53 gibi bir oranla marka etkileşimi konusunda diğer sosyal ağları geride bırakıyor.

Instagram fotoğrafın gücünden faydalanıyor

Müşterilerin %60‘ı yerel aramalarda bir fotoğrafı yer alan şirketler ile iletişim kurmayı tercih ediyor. Bunun yanı sıra müşterilerin %67‘si e-ticaret sitelerinde bulunan ürün bilgisi, ürün açıklaması, puanlama veya incelemeden ziyade; kaliteli bir ürün fotoğrafının daha önemli olduğunu söylüyor. Bu da fotoğraf tabanlı olan Instagram’ı markalar tarafından mutlaka kullanılması gereken bir platform haline getiriyor.

Instagram diğer sosyal ağlar ile iyi anlaşıyor

Fotoğraf içerikli paylaşımlar sadece metin içeren paylaşımlara göre; LinkedIn’de %98 daha fazla etkileşim, Google+’ta %94 daha fazla +1, Facebook’ta %73 daha fazla etkileşim, Twitter’da ise %35 daha fazla retweet alıyor (toplamda tüm sosyal ağlarda %94). Bu istatistik ise bir fotoğraf platformu olan Instagram’ın diğer sosyal medya platformlarında da başarı sağlayabilecek bir yapısı olduğunu gösteriyor.

Instagram etkileşimini arttırmak için 9 faydalı istatistik

Yüz (surat) içeren fotoğraflar %38 daha fazla beğeni, %32 daha fazla yorum getiriyor. Herhangi bir ürünü kullanan gerçek kişileri içeren fotoğraflar, %30 daha fazla etkileşim sağlıyor (markalar için). Açık renklerin yoğun olduğu fotoğraflar koyu renklerin yoğun olduğu fotoğraflara göre %24 daha fazla etkileşim sağlıyor. Arkaplan boşluğu fazla olan fotoğraflar, az olanlara göre %29 daha fazla etkileşim sağlıyor. En fazla etkileşim sağlanan gün Pazar, en az ise Çarşamba’dır. 5 ve daha az hashtag kullanılan fotoğraflar %2 daha fazla etkileşim sağlıyor (6 hashtag ve fazlası etkileşimi düşürüyor). Fotoğraflar videolara göre %26 daha fazla etkileşim sağlıyor. En fazla kullanılan Mayfair efekti, en az kullanılan Toaster efektine göre %2 daha fazla etkileşim sağlıyor. Mavi rengin baskın olduğu fotoğraflar, kırmızı rengin baskın olduğu fotoğraflara göre %24 daha fazla etkileşim sağlıyor.

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