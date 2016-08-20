Instagram Fotoğraflarına Göre Depresyon Analizi Yapan Algoritma Geliştirildi

Renklerin duygu durumları ile arasındaki ilişki artık bilinen bir gerçek. Örneğin daha parlak renkler pozitif duygu hallerini yansıtırken; gri ve nötr renkler de negatif duyguları yansıtıyor. Bu ilişkiden hareketle kollarını sıvayan araştırmacılar ise Instagram fotoğraflarına göre depresyon analizi yapan yeni bir algoritma geliştirdi.

Harvard Üniversitesi’nden Andrew Reece ve Vermont Üniversitesi’nden Chris Danforth isimli iki araştırmacı, renkleri ve fotoğrafların ardındaki diğer detayları analiz ederek Instagram kullanıcılarının depresyon seviyelerini ölçen bir sistem geliştirdi.

Amazon’un Mechanical Turk servisinde çalışan 500 Instagram kullanıcısının dahil olduğu araştırmada, katılımcılara depresyon durumlarıyla ilgili çeşitli anketleri doldurmaları istendi. Ardından araştırmanın daha ileri seviyelere ulaşabilmesi için kullandıkları Instagram hesaplarını paylaşmaları istendi. Sonrasında ise 70’si sonradan olmak üzere 170 katılımcının depresyonda olduğu sonucuna ulaşıldı.

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Katılımcıların Instagram hesaplarını inceleyen araştırmacılar, toplamda 40,000 fotoğrafı analiz etti. Herhangi bir depresyon sorunu olmayan sağlıklı katılımcıların son paylaştığı 100 Instagram fotoğrafını; depresyonda olan katılımcıların ise depresyona girmeden önce paylaşmış olduğu 100 fotoğrafı detaylı olarak inceledi. Sonrasında ise bu fotoğrafları katılımcılara göstererek ilgi çekicilik, beğenilebilirlik ve mutluluk kriterlerine göre 0’dan 5’e kadar puanlamaları istendi. Ek olarak fotoğraflardaki renk doygunluğu, parlaklık, kontrast gibi metrikler de araştırmaya dahil edildi.

Araştırmacılar, ayrıca fotoğraflardaki kişilerin yüzlerini tanıyabilmek adına bir yüz tanıma yazılımı da kullandı. Bunlar da aldığı etkileşimler (beğenme, yorum vs) ile ilişkilendirildi.

Araştırmanın sonucunda ise depresyonda olan kişilerin mavi, gri ve genel olarak daha koyu renklerin yoğunlukta olduğu fotoğraflar paylaştığı ortaya çıktı. Ayrıca bu kullanıcıların diğerlerine göre çok daha az beğeni ve yorum alması da araştırmanın dikkat çeken bir diğer sonucu oldu.

Depresyonda olan kullanıcıların en çok kullandığı filtre: “Inkwell”

Yapılan araştırmada Instagram filtrelerinde de farklılık gözlendiğini belirtmek gerekiyor. Öyle ki depresyonda olan kullanıcılar orantısız bir şekilde fotoğrafları siyah-beyaz yapan “Inkwell” filtresini kullanırken; sağlıklı olan kullanıcıların ise fotoğrafları daha parlak hale getiren “Valencia” filtresini kullandığı belirtiliyor.

Son olarak depresyonda olan Instagram kullanıcılarının sağlıklı kullanıcılara göre çok daha fazla fotoğraf paylaşımı yaptığı da araştırmanın bir diğer sonuçları arasında yer alıyor. Ancak bu fotoğraflar diğer kullanıcıların paylaştığı fotoğraflara göre daha az “yüz” içeriyor.

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Geliştirilen algoritma ayrıca %70 doğruluk oranına da sahip. Bu da ilgili algoritmanın diğer bağımsız anketler ve sağlık uzmanlarının yaptığı araştırmalara göre çok daha doğru sonuçlar verdiğini bizlere gösteriyor.