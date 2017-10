İnternette 1 Dakika İçinde Neler Oluyor? (2017)

1 dakika içerisinde Google’da kaç arama yapılıyor? Kaç tweet atılıyor? Kaç e-posta gönderiliyor? Kısacası internette 1 dakika içerisinde neler yaşanıyor?

Mobil cihazlar başta olmak üzere her geçen gün gelişen teknoloji, bilgiye ulaşma noktasında da bizlere kolaylık sağlamaya devam ediyor. Artık istediğimiz bir kişinin fotoğraflarına, satın almak istediğimiz bir ürüne, izlemek istediğimiz bir diziye; kısaca aradığımız herhangi bir bilgiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla artık internette harcanan her bir dakikanın; hatta her bir saniyenin bile önemi artıyor. Peki bu hızlı üretim-tüketim çarkında neler yaşanıyor?

Konuyla ilgili hazırlanan bir infografik, popüler internet platformlarına ait verileri ele alarak 1 dakika içerisinde internette neler yaşandığını bizlere gösteriyor. 1 dakika içerisinde; Facebook’a kaç kez giriliyor, Google’da kaç arama yapılıyor, kaç e-posta gönderiliyor, Instagram’a kaç fotoğraf yükleniyor, kaç mobil uygulama indiriliyor? Kısaca 1 dakika içerisinde internette neler oluyor?

İnfografiğe geçmeden önce infografikte belirtilen 2017 yılına verileri şöyle sıralamak mümkün:

2017’de internette 1 dakika içerisinde;

Facebook: 900 bin giriş yapılıyor,

Konuyla ilgili olarak Cumulus Media’dan Lori Lewis ve Chadd Callahan tarafından hazırlanan infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.