IoT Line Fair 2017 İçin Geri Sayım Başladı!

Internet of Things ve akıllı ürünlerin ele alınacağı IoT Line Fair 2017, 30 Nisan’da İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenleniyor.

İTÜ IEEE‘ye bağlı EESTEC İstanbul Yerel Komitesi tarafından düzenlenen ve bu sene 30 Nisan’da IoT Türkiye iş birliğiyle üçüncüsü gerçekleşecek olan IoT Line Fair, Türkiye’nin ilk IoT & Akıllı Ürünler Fuarı olma sıfatını taşıyor.

Etkinlik, Internet of Things (Nesnelerin İnterneti) ve akıllı ürünler konularıyla alakalı sunumlardan oluşan konferansları, gün boyunca katılımcıların masaları dolaşarak IoT alanında çalışan şirket ve startupların çalışmalarını inceleyebileceği ve dinleyebileceği bir fuar ortamını, nesnelerin interneti meraklısı herkesin tecrübelerini paylaşabileceği Türkiye IoT ekosistemini bir araya getiren bir networking ortamını ve de yapılacak catering servisini kapsıyor.

IoT ekosistemindeki uzman şirket, kişi ve startuplar ile IoT alanını merak eden öğrencilerin bir araya gelmesi ve Türkiye’de aktif olarak çalışılmaya başlanmış bu sektör hakkında bilgi edinebilmesi amacıyla düzenlenen etkinlik her kitleye hitap edebilecek bir program içeriyor ve 1000 kişiye ulaşan yüksek bir katılım hedefliyor.

Etkinlikte sunum yapacak şirketler arasında SAP, IoT-Ignite, ASELSAN, Başakşehir Living Lab, Ata Technology Platforms gibi önemli şirket ve kuruluşlar bulunuyor. Fuarda olacak şirket ve startupları www.iotlinefair.com adresinden takip edebilirsiniz.

Şirketlerin IoT’ye bakışı ve mevcut çalışmaları, dijitalleşme, akıllı şehir, akıllı ürünler, akıllı endüstri gibi globalde IoT konseptlerinde yapılan çalışmalar, kurumsal başarı hikayeleri, startup’ların konulara bakışı ve çalışmaları, ekosistemin önemi gibi pek çok konunun masaya yatırılacağı etkinlikte, IoT tüm boyutlarıyla ve oldukça geniş bir perspektiften, hem büyük şirketler hem de startup’lar tarafından ele alınıyor.

IoT Line Fair 2017

Tüm katılımcılara açık olan etkinlik aynı zamanda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ancak kontenjanın sınırlı olduğunu da belirtmek gerekiyor. Detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.