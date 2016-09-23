LinkedIn Web Arayüzü Yenileniyor!

Profesyonel iş ağı LinkedIn, yeni web arayüzünü ve platformda dahil ettiği yeni özelliklerini duyurdu.

Profesyonel iş ağı LinkedIn, sonunda masaüstü web arayüzünü yenileme kararı aldı. Yeni web teknolojilerini ve tasarım trendlerini uygulama noktasında biraz geri planda kalan LinkedIn, San Francisco’da düzenlenen bir etkinlikte yeni web arayüzünü ve yeni özelliklerini tanıttı.

Ana elementlerden profil sayfalarına kadar neredeyse tamamen yenilenen yeni web arayüzü, LinkedIn deneyimini çok daha iyi hale getirecek gibi görünüyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görüldüğü üzere kullanıcıları oldukça modern bir LinkedIn arayüzü bekliyor.

Profil sayfaları da yenilenmiş haliyle karşımıza çıkıyor. Örneğin profil fotoğrafları artık sol tarafta değil merkezde yer alıyor.

Profil sayfasında herhangi bir bölüm eklemek istediğinizde çıkan pencere de artık daha sadeleştirilmiş haliyle ve daha belirgin renkler ile karşımıza çıkıyor.

LinkedIn bildirimleri de artık yeni bir sunum ile daha fazla ön plana çıkartılıyor.

Kullanıcıların profil sayfalarına gidildiğinde LinkedIn mesajlarının da ön plana çıkartıldığını görüyoruz. Öyle ki “Mesaj” butonu profil fotoğrafının hemen altında konumlandırılmış durumda. Ayrıca bağlantı yakınlığı ile ilgili bilgiler de profil sayfasında vurgulanıyor.

Mobil uygulamada olduğu gibi LinkedIn’in yeni web arayüzünde de özel bir bildirim sekmesi daha bulunuyor. Bu sekme altında ise tüm LinkedIn aktivitelerine yer veriliyor.

Gelen yenilikler arasında mesajlaşma fonksiyonunun önemini arttırdığından bahsetmiştik. Yeni web arayüzü ile birlikte artık LinkedIn üzerinden mesajlaşmak daha pratik bir hale gelmiş durumda. Öyle ki Facebook’ta olduğu gibi artık LinkedIn’de de açılan bir sohbet penceresi ekranın sağ alt kısmında küçük bir pop-up olarak beliriyor ve böylece servisi anlık mesajlaşma platformu gibi kullanabiliyorsunuz.

Mobilde yer alan kapsamlı arama fonksiyonu da artık web üzerinden kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar artık hashtag veya gelişmiş arama özellikleri ile arama yapabiliyor.

LinkedIn’in duyurduğu yeniliklerin sadece yenilenen web arayüzü ile sınırlı olmadığını da belirtmek gerekiyor. Öyle ki hem mobil hem de web sürümünde artık içerikler ve sunumlar çok daha ön planda olacak. Bunun yanı sıra kullanıcılar için çizelge hazırlama konusunda yardımcı olacak yeni bir bot sistemi, akıllı kişi veya şirket önerileri gibi yeni özellikler de platformda dahil edilecek.

LinkedIn’in duyurduğu bir diğer yenilik ise eğitim odaklı yeni ürünü olan LinkedIn Learning. Lynda.com bünyesindeki kaynaklar ile işbirliği içerisinde geliştirilen yeni ürün, profesyonellere sunduğu fırsatları maksimize edebilmeyi sağlıyor.

Bir LinkedIn Hikayesi (2002 – 2016) (İNFOGRAFİK)

LinkedIn’in yeni web arayüzü ve platforma dahil edilen yeni özelliklerin tam olarak ne zaman aktif edileceği henüz bilinmiyor. Ancak tüm bu yeni LinkedIn deneyiminin bu yıl içerisinde kullanıcılara sunulacağı tahmin ediliyor.