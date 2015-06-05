Microsoft’un TwinsOrNot Sitesi İle İkizinizi Bulun

Microsoft, Azure teknolojisi kapsamında yaş tahmini yapan internet sitesinin ardından şimdi de kişilerin ikizini bulan yeni sitesini kullanıma sundu.

Geçtiğimiz Nisan ayının sonunda Azure Machine Learning teknolojisi kapsamında kişilerin fotoğraflarını analiz ederek yaş tahmini yapan How-old.net sitesini kullanıma sunmuştu. Milyonlarca kişi tarafından kullanılarak oldukça popüler hale gelen bu internet sitesinin ardından Microsoft şimdi de benzer bir internet sitesiyle tekrar karşımıza çıktı.

Twinsornot.net adresinden ulaşabileceğiniz yeni Microsoft projesinde, siteye iki adet fotoğraf yüklüyorsunuz. Ardından sistem bu iki fotoğrafın analizini yaparak arasındaki benzerlik ilişkisini size gösteriyor.

Aşağıdaki örnekte de görüldüğü gibi görsel tanımlama işlemi, puanlama sistemi üzerinden çalışıyor. Yani sistem, yüklediğiniz fotoğraf ile eşleşen kişileri, benzerlik seviyesine 0-100 arasında bir değer veriyor (100 çok benzeyen; 0 hiç benzemeyen).

Yapay zeka teknolojisini kullanarak görsel tanımlama işlemi yapan Twinsornot.net sitesi de en az How-old.net kadar popüler olacak gibi görünüyor. Zira site, kişilerin birçok mizah malzemesi çıkartabileceği bir potansiyele sahip.