Modern Dünyayı Eleştiren 20 Yaratıcı İllüstrasyon

İtalyan illüstratör Marco Melgrati’nin modern dünyayı eleştirel bir açıyla ele alarak çizdiği yaratıcı illüstrasyonlara göz atın.

Teknolojiyi, sanal gerçekliği ve medyayı inceleyerek oldukça başarılı tespitler yapan italyan illüstratör Marco Melgrati, genel olarak modern dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla ele almış durumda.

Melgrati’nin birbirinden yaratıcı ve bir o kadar da anlamlı olan bu çalışmalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. İş değiştirmek için bir mucizeye ihtiyacınız yok

2. Olmak istediğiniz kişi olun

3. Yeni bir dil

4. Aşk

5. Problemleri mantıkla mı çözersiniz, yoksa sezgiyle mi?

6. Düşmanlarınızı sevin

7. Kendinizi tasarlayın

8. Sosyal medya narsisizmi

9. Karma

10. İlham için her zaman hazır olun

11. Sualtı evreni

12. Dikkatli olun

13. Gerçeklik ile modern sanat arasındaki ince çizgi

14. Bazı şeyleri arkanızda bırakmayın öğrenin

15. Korkularınızla yüzleşin

16. Politika

17. Sosyal medya itirafları

18. Savaş düşündüğünüzden daha yakın

19. Düşünce liderleri

20. Gizliliğin ölümü

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