Modern Dünyayı Eleştiren 20 Yaratıcı İllüstrasyon

Gerçekler...

Yazar: Barış Mancar -

İtalyan illüstratör Marco Melgrati’nin modern dünyayı eleştirel bir açıyla ele alarak çizdiği yaratıcı illüstrasyonlara göz atın.

Teknolojiyi, sanal gerçekliği ve medyayı inceleyerek oldukça başarılı tespitler yapan italyan illüstratör Marco Melgrati, genel olarak modern dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla ele almış durumda.

Melgrati’nin birbirinden yaratıcı ve bir o kadar da anlamlı olan bu çalışmalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

1. İş değiştirmek için bir mucizeye ihtiyacınız yok

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2. Olmak istediğiniz kişi olun

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3. Yeni bir dil

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4. Aşk

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5. Problemleri mantıkla mı çözersiniz, yoksa sezgiyle mi?

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6. Düşmanlarınızı sevin

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7. Kendinizi tasarlayın

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8. Sosyal medya narsisizmi

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9. Karma

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10. İlham için her zaman hazır olun

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11. Sualtı evreni

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12. Dikkatli olun

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13. Gerçeklik ile modern sanat arasındaki ince çizgi

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14. Bazı şeyleri arkanızda bırakmayın öğrenin

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15. Korkularınızla yüzleşin

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16. Politika

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17. Sosyal medya itirafları

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18. Savaş düşündüğünüzden daha yakın

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19. Düşünce liderleri

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20. Gizliliğin ölümü

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