Modern Dünyayı Eleştiren 20 Yaratıcı İllüstrasyon

İtalyan illüstratör Marco Melgrati’nin modern dünyayı eleştirel bir açıyla ele alarak çizdiği yaratıcı illüstrasyonlara göz atın.
Teknolojiyi, sanal gerçekliği ve medyayı inceleyerek oldukça başarılı tespitler yapan italyan illüstratör Marco Melgrati, genel olarak modern dünyayı eleştirel bir bakış açısıyla ele almış durumda.
Melgrati’nin birbirinden yaratıcı ve bir o kadar da anlamlı olan bu çalışmalarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
1. İş değiştirmek için bir mucizeye ihtiyacınız yok
2. Olmak istediğiniz kişi olun
3. Yeni bir dil
4. Aşk
5. Problemleri mantıkla mı çözersiniz, yoksa sezgiyle mi?
6. Düşmanlarınızı sevin
7. Kendinizi tasarlayın
8. Sosyal medya narsisizmi
9. Karma
10. İlham için her zaman hazır olun
11. Sualtı evreni
12. Dikkatli olun
13. Gerçeklik ile modern sanat arasındaki ince çizgi
14. Bazı şeyleri arkanızda bırakmayın öğrenin
15. Korkularınızla yüzleşin
16. Politika
17. Sosyal medya itirafları
18. Savaş düşündüğünüzden daha yakın
19. Düşünce liderleri
20. Gizliliğin ölümü
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