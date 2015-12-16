Photoshop Gerçek Hayata Uyarlansaydı Nasıl Olurdu?

Fotoğraf ve tasarım denildiğinde akla ilk gelen program olan Photoshop, fiziksel olarak gerçek hayata uyarlansaydı nasıl görünürdü? Flora Borsi adındaki bir fotoğrafçı bu soruya oldukça güzel cevap veriyor.

Photoshop programını ve programın içinde yer alan elementleri gerçek hayata uyarlayan Flora Borsi, çektiği fotoğraflar ile oldukça başarılı bir çalışmaya imza atıyor. Flora Borsi’nin Behance sayfası üzerinden paylaşılan çalışmada, Photoshop’ta yer alan renk paletlerinden menülere, fotoğraf düzenleme araçlarından diğer elemanlara kadar Photoshop’ta yer alan birçok element fiziksel olarak tasarlanıyor.

İşte o tasarımlar…

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