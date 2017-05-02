Bir otomobil en fazla kaç ton çekebilir? Yeni bir dünya rekoruna imza atan Porsche bu sorunun cevabını veriyor.

Porsche, 2013’ten bu yana rekoru elinde tutan Nissan’ı geride bıraktı. 285 tonluk Air France Airbus A380 modelini çekmeyi başaran Porsche Cayenne, yeni bir dünya rekoruna imza attı.

Air France Airbus A380, 75 metre uzunluğu ve 285 ton ağırlığı ile dünyanın en büyük yolcu uçağı olarak biliniyor. Porsche Cayenne Turbo S modeli ise bu dev aracı çekmeyi başarıyor.

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285 tonluk uçağı toplamda 42 metre boyunca çekmeyi başaran Porsche Cayenne, bu rekor denemesini ise hasarsız bir şekilde tamamlıyor. Üstelik Guinness Dünya Rekorları’na girerek başarısını süslemiş durumda.

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