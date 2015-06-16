Snapchat İki Adımlı Doğrulama Sistemi İle Güvenliği Arttırıyor

Snapchat’e gelen yeni iki adımlı yeni doğrulama sistemi, kullanıcıların hesap güvenliğini arttırmayı sağlıyor.

İnternet servislerinin çeşitliliği ve kullanımı arttıkça yeni güvenlik sistemleri de gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Google, Apple, Microsoft gibi teknoloji devlerinin kullandığı iki adımlı doğrulama sistemi de bu güvenlik tedbirlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle son zamanlarda güvenlik konusunda yaptığı çalışmalar ile gündeme gelen Snapchat de, artık bu iki aşamalı güvenlik sistemini kullanan servisler arasına girmiş durumda.

Geçtiğimiz Şubat ayında duyurduğu yeni Snapchat Güvenlik Merkezi sayfası ile internet güvenliği konusunda farkındalık yaratmak isteyen Snapchat, şimdi de kullanıcı hesaplarını daha güvenli hale getirmek için iki adımlı doğrulama sistemini aktif etmiş durumda.

Snapchat’in yeni iki adımlı doğrulama sistemini aktif eden kullanıcılar, yeni bir cihazdan Snapchat hesaplarına giriş yaptığında, ekstra bir kod girmeleri istenecek. Bu kod ise SMS ile kullanıcıya gönderilecek.

Kullanıcılar ayrıca, uygulama üzerinden bir kurtarma kodu da oluşturabilecekler. Bu sayede herhangi bir aksilik yaşanması durumunda bu kodları kullanarak hesaplarına erişim sağlayabilecekler.

İki adımlı doğrulama sistemini, güncel Snapchat uygulamasının Ayarlar bölümü üzerinden cep telefonu numaranızı girerek aktif edebilirsiniz.