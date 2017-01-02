Sosyal Medya Görsel Boyutları 2017 (İNFOGRAFİK)

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve Tumblr için 2017’de geçerli olan sosyal medya görsel boyutlarına göz atın.

Sosyal medya platformlarının yıl içerisinde bünyesine dahil ettiği yeni özelliklerin yanı sıra, çeşitli arayüz değişikliklerine de gittiğini görüyoruz. Kullanıcı deneyimini iyileştirmek adına yapılan bu değişikliklerin bu tür platformlarda içerik üreten bireysel kullanıcıları ve markaları da etkilediğini söylemek mümkün. Özellikle söz konusu bu mecralarda kullanılan görseller olduğunda, yapılan değişiklikler mikro boyutlarda olsa dahi makro sonuçlar doğurabildiğini söyleyebiliriz.

Profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, paylaşılan görseller, bağlantı görselleri gibi alanlarda yapılan değişiklikler, markaların online itibari için de oldukça önem arz ediyor. Bu sebeple yapılan değişiklikleri yakından takip etmek ve güncel sosyal medya görsel boyutlarına uygun içerikler üretmek gerekiyor. Peki görsellerin kalitesini arttırmak için neler yapmak gerekiyor? 2017’de profil fotoğrafları veya kapak fotoğraflarının ölçüleri nasıl olmalı? Hangi platformda hangi görsel boyutu kullanılmalı?

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve Tumblr olmak üzere 8 büyük sosyal medya platformunu ele alarak oluşturduğumuz ve 2017 yılında geçerli olan “ideal” (önerilen) sosyal medya görsel boyutlarının yer aldığı infografiğe aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir değişiklik olması durumunda bu infografik de yenilenecektir. Dolayısıyla ilgili infografik üzerinden sürekli olarak 2017 yılına ait güncel sosyal medya görsel boyutlarına ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Görsel Boyutları 2017

İnfografiğin büyük hali için üzerine tıklayın.

İnfografiği sitenize yerleştirin [EMBED KODU]