Sosyal Medya Görsel Boyutları 2018 (İNFOGRAFİK)

Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve Tumblr için 2018 sosyal medya görsel boyutlarına göz atın.

Popüler sosyal medya platformlarına gelen birçok yeniliğe her yıl şahit oluyoruz. Bünyesine katılan çeşitli özellikler ile her geçen yıl daha fazla fonksiyona sahip olan bu mecralar, arayüz değişiklikleri sebebiyle platform içerisinde kullanılan görsellerin ölçülerinde de sık sık değişikliğe gidiyor diyebiliriz.

Görsel iletişimin sosyal medya pazarlamasındaki önemini düşündüğümüzde, yapılan ölçü değişikliklerinin düşük seviyelerde olduğu durumlarda dahi sonuçlarının büyük olabileceğini söylemek mümkün. Örneğin profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, paylaşım ve bağlantı görselleri gibi görsel alanlarda yapılan küçük bir değişikliğin bile büyük bir etki yaratabileceğini söyleyebiliriz. Bundan dolayı yapılan her öçü değişikliğini dikkate almak ve görselleri platforma özel güncel sosyal medya görsel boyutlarına göre hazırlamak gerekiyor.

Peki 2018 yılında geçerli olan ideal sosyal medya görsel boyutları nelerdir? Hangi platformda hangi görsel boyutları en iyi performansı verir?

2018 yılı kapsamında Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Pinterest, LinkedIn, YouTube ve Tumblr olmak üzere 8 popüler sosyal medya platformu için hazırladığımız 2018 sosyal medya görsel boyutları infografiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu infografik de yenilenecektir. Dolayısıyla aşağıdaki infografik üzerinden sürekli olarak 2018 yılına ait güncel sosyal medya görsel boyutlarına ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Görsel Boyutları 2018

İnfografiğin büyük hali için üzerine tıklayın.

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