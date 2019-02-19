Sosyal Medya Görsel Boyutları 2019 (İNFOGRAFİK)

Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn ve YouTube için 2019 sosyal medya görsel boyutlarına göz atın.

Günümüzün “iletişim araçları” olarak kullanılmakla birlikte; artık büyük – küçük bütün markaların ve bireysel kullanıcıların pazarlama alanlarına dönüşen sosyal medya platformları, geçen zamanla birlikte yenilenmeye de devam ediyor. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube gibi popüler platformlar kullanıcılarına daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunmak adına her geçen gün mükemmelliğe yaklaşmaya çalışıyor. Tahmin edildiği gibi arayüz değişiklikleri de bundan nasibini alıyor.

Görsel iletişimin diğer iletişim türlerine göre çok daha etkili olduğunu düşündüğümüzde, sosyal medya platformları gibi çok yönlü iletişim alanlarında kurulacak olan iletişime de aynı derecede önem vermek gerekiyor. Bu da sosyal medyada kullanılan görsellerin ölçüleri gibi en temel noktadan başlamayı gerektiriyor. Sosyal medya kanallarında kullanılacak profil fotoğrafları, kapak fotoğrafları, bağlantı görselleri veya paylaşımı yapılacak fotoğraflar gibi birçok alanda yapılacak küçük değişikliklerin büyük etkileri olabiliyor. Her platformun kendine özgü arayüz tasarımları olduğu için sosyal medya görsel boyutlarını belirlerken platform özelinde düşünmek gerekiyor.

İlgili platformlara ait tasarımların her yıl değişiklik göstermesi göz önüne alındığında, bu değişiklikleri yakından takip etme gerekliliği ortaya çıkıyor. 2019 yılında Facebook profil fotoğrafı ölçüleri ne olmalı, Twitter kapak fotoğrafı kaç piksel boyutunda ayarlanmalı veya başarılı bir Instagram story’si için gerekli olan ölçüler ne olmalı? Kısacası 2019 yılında geçerli olan ideal sosyal medya görsel boyutları nelerdir?

2019 yılı kapsamında Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn ve YouTube olmak üzere 6 popüler sosyal medya platformu için hazırladığımız 2019 sosyal medya görsel boyutları infografiğine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Sosyal Medya Görsel Boyutları 2019

İnfografiğin büyük hali için üzerine tıklayın.

Yıl içerisinde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu infografik de yenilenecektir. Dolayısıyla yukarıdaki infografik üzerinden sürekli olarak 2018 yılına ait güncel sosyal medya görsel boyutlarına ulaşabilirsiniz.