Öğrenciler İle Firmaları Buluşturan Staj İlan Platformu: Stajim.net

İki genç girişimcinin hayata geçirdiği Stajim.net; staj arayan öğrencilerle, stajyer arayan firmaları bir araya getiriyor.

2014 yılının Aralık ayında Bilkent Üniversitesi öğrencileri Elis Yılmaz ve Emre Aykan tarafından, üniversite ve meslek lisesi öğrencilerinin staj ve yönetici yetiştirme programlarına başvurularını kolaylaştırmak ve kendilerine uygun staj programını bulmanın karmaşıklığından kurtarmak amacıyla kurulan ilan sitesi Stajim.net, kısa sürede başarılı girişimler arasında yerini aldı.

Stajim.net, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile yeni mezunların kariyer planları için çok önemli bir yer tutan staj programlarına en kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlarken; firmaların da aradıkları pozisyonlar için gerekli şartları sağlayan stajyerleri bulabilmesine imkan veriyor.

Her ay 100 bin kişi ziyaret ediyor

Stajim.net web sitesinde; uzun ve kısa dönem, MT (Yönetici Yetiştirme) programları, lise stajı ve yurt dışı stajları olmak üzere 5 farklı kategori yer alıyor. Kullanıcılar siteye kolayca üye olarak birçok firmanın güncel staj ilanına ulaşıp başvuru yapabiliyor. Aylık 100 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Stajim.net’in 10 binin üzerinde üyesi ve sosyal ağlarda 40 binin üzerinde takipçisi bulunuyor.

Ayda 1 milyondan fazla gönderi erişimine ulaşan web sitesi üniversite ve meslek lisesi öğrenci ile yeni mezunların kariyer planları için çok önemli bir yer tutan staj ilanlarını yayınlamakla kalmıyor, oluşturdukları blogla öğrencilere kariyerleriyle ilgili yazılar aktarırken, aynı zamanda üyelerin deneyimlerini paylaşabileceği ve birbiri ile iletişim kurabileceği bir sosyal platform da sunuyor.

60’dan fazla şirket stajyer buldu

Stajim.net, üniversite ve meslek lisesi öğrencileri ile yeni mezunların kariyer planları için çok önemli bir yer tutan staj programlarına en kolay şekilde ulaşabilmelerini sağlarken; firmaların da aradıkları pozisyonlar için gerekli şartları sağlayan stajyerleri bulabilmesine imkan veriyor. Kurulduğu günden bu yana 60’dan fazla şirket ile çalışan web sitesi, stajyer bulma konusunda şirketlere güzel bir çözüm ortağı oluyor.

Dünya çapında bir stajyer platformu kurmak istiyorlar

Gelir modeli olarak şirketlerin verdikleri ilanlar ve reklamları kullanan web sitesi şu an hiçbir yatırımcıdan maddi destek almadan yoluna devam ediyor. Bir yatırım aldıklarında alt yapıyı geliştirmek isteyen girişimciler, Stajim.net’i klasik ilan sitelerinden daha farklı ve işlevsel bir noktaya konumlandırarak dünya çapında kullanılabilen bir sosyal platform haline getirmek istiyor.

Detaylı bilgi için: stajim.net