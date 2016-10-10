Türkiye CS:GO’da Dünya Şampiyonu Oldu

Dünyaca ünlü Counter Strike: Global Offensive oyunu için düzenlenen şampiyonada, Türkiye Arjantin’i 2-1 yenerek birinci oldu.

Özellikle son yılların en popüler online multiplayer oyunlarından olan Counter Strike: Global Offensive (kısaca CS:GO) için Belgrad’da turnuva düzenlendi. Turnuvada Türkiye Arjantin’i 2-1 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu.

E-Frag.net tarafından düzenlenen CS:GO Dünya Şampiyonası‘nda yarı finale Türkiye, Fransa, Arjantin ve Danimarka’nın takımları kaldı kaldı. Yarı finalde Türkiye Fransa’yı 2-1 yenerken; Arjantin de Danimarka’yı 2-1 yenerek finale isimlerini yazdırdı.

Turnuvanın en popüler takımı olan ve hiç yenilmeden finale katılan 5 kişilik Türkiye ekibi ise çekişmeli geçen turnuvada Arjantin’i 2-1 yenerek dünya şampiyonu oldu. Ayrıca 50,000 dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Arjantin ile karşı karşıya gelen Türkiye ekibi, mücadelenin ilk haritası olan Train‘de 11-0 geride iken karşılaşmayı 16-14 kazandı. İkinci harita olan Overpass‘te ise Arjantin Türkiye’yi 16-5 yenerek seriyi dengeledi. Son harita olan Cobblestone‘da ise Türkiye 16-8 skor ile yenerek oyunu kazandı ve CS:GO Dünya Şampiyonası’nın birincisi oldu.

Tüm Zamanların En İyi 50 Oyunu

Listenin geri kalanı ise şöyle:

1. Türkiye

2. Arjantin

3. ve 4. Fransa ve Danimarka

5. – 8. İsveç, Kanada, Singapur ve Tunus

Türkiye’yi temsil ederek dünya şampiyonu olan milli takımımızı tebrik ederiz.