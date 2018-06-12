Sadakat programlarının Türkiye’deki tüketiciler üzerindeki etkisini gösteren Türkiye Sadakat Programları Araştırması 2017-2018 yayınlandı.

Sadakat pazarlaması alanında hizmet veren Ketchup Loyalty, sadakat programlarının Türkiye’deki tüketiciler üzerinde ne gibi etkileri olduğunu ve satın alma alışkanlarını nasıl değiştirdiğini gösteren Türkiye Sadakat Programları Araştırması‘nı paylaştı.

Özellikle sadakat programlarının tüketiciler ile kurduğu duygusal bağlara ve müşteri memnuniyetine odaklanılan araştırmada, Türkiye’deki 160’ın üzerinde sadakat programı ele alındı.

Ketchup Loyalty ve FikriMühim işbirliğinde yapılan Türkiye Sadakat Programları Araştırması 2017-2018‘de öne çıkan bazı istatistikler ise şöyle:

En Fazla Yararlanılan Sektör: Bankacılık

Son 12 ay içerisinde sadakat programları kapsamında puan, fayda, teklif veya ayrıcalıklardan en fazla yararlanılan sektör, %74 oranla bankacılık sektörü oldu. En düşük orana sahip sektörün ise otomotiv sektörü olduğu ortaya çıktı.

Sadakat programlarının düzenli satın almaya etkisi incelendiğinde ise %74 oranla süpermarket sektörünün ilk sırada yer aldığını; tekstil sektörünün ise %54 oranla bunu takip ettiğini söylemek mümkün.

Türkiye’de En Ektif Kullanılan 10 Sadakat Programı

2016-2017 ile 2017-2018 dönemlerinin kıyaslandığı yukarıdaki istatistiklere göre Money Club‘ın her iki dönemde de %82 oranla katılımcıların en aktif kullandığı sadakat programı olarak karşımıza çıkıyor. 2016-2017 istatistiklerinde sıralamada dahi olmayan Yemek Sepeti‘nin 2017-2018 döneminde %61 oranla ikinci sıraya yerleşmesi ise dikkat çekiyor diyebiliriz.

Marka Memnuniyetinde Lider: GSM Operatörleri

Marka bazında ele alınan memnuniyet oranlarına baktığımızda ise GSM operatörlerinin ilk sıralarda yer aldığını görüyoruz. Sırasıyla Vodafone’un Bana Ne Var (%46), Turkcell’in Salla Kazan (%43) ve yine Vodafone’un Avantaj Cepte (%41) servisleri ilk üç sırada yer alıyor. Toplamda ise 10 markadan 5’inin GSM operatörlerine ait olduğunu söylemek mümkün.

Sadakat Programlarının Mobil Kullanım Oranları

Söz konusu mobil olduğunda ise Garanti Bankası’na ait Bonus Flaş programının %87 oran ile hala liderliğini sürdürdüğü görülüyor. Turkcell’in Salla Kazan (%86), Vodafone’un Bana Ne Var (%82), İş Bankası’nın Maximum (%75) servisleri de Bonus Flash’tan sonra mobil uygulamalar üzerinden en aktif kullanılan servisler olarak karşımıza çıkıyor.

Sadakat Programlarında Web Sitesi Deneyimleri

Sadakat programlarına ait web sitelerinin kullanıcı deneyimi ele alındığında ise sektörel bazda bankacılık sektörününün %54 oranla ilk sırada yer aldığı görülüyor. Web site deneyiminden memnun kalınan sadakat programları telekomünikasyon (%49), QSR (Hızlı Servis Restoranları) (%47), ulaşım (hava) (%45), süpermarket (%38) olarak devam ettiği görülüyor.

Ketchup Loyalty tarafından hazırlanan Türkiye Sadakat Programları Araştırması 2017-2018 raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.