Türkiye Sosyal Medya Kullanımında 13. Sırada

54 milyon internet kullanıcısına sahip Türkiye, sosyal medya kullanımında 2 saat 48 dakika ile dünyada 13. sırada yer aldı.

An itibariyle dünyada internet kullanan 4 milyardan fazla insan yaşarken, konuyla ilgili medyada inceleme yapan Interpress’in We Are Social ve Hootsuite‘in birlikte hazırladığı rapordan derlediği bilgilere göre, Türkiye’de 81 milyonluk nüfusun yaklaşık yüzde 67’sinin internet kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

Rapora göre ülkemizde internet kullanıcılarının sayısı yüzde 13 artarak 54.3 milyona ulaşırken, aktif sosyal medya kullanıcı sayısının ise yüzde 6’lık bir artış göstererek 51 milyona ulaştığı belirlendi. Mobil kullanıcıların sayısı yüzde 5 oranında artarak 59 milyona ulaşırken mobilden sosyal medya kullanımında da yüzde 5’lik bir artış olduğu tespit edildi.

Sosyal Medya Kullanımında Birinci Sırada Filipinler Var

Rapora göre, sosyal medya kullanımında dünyada ilk sırada 3 saat 57 dakika ile Filipinliler gelirken, ikinci sırada Brezilya üçüncü sırada ise Endonezya‘nın yer aldığı görüldü. Türkiye‘nin ise günlük ortalama 2 saat 48 dakika ile 13. sırada bulunduğu anlaşıldı.

Dünyada en fazla kullanılan sosyal ağlar incelendiğinde ilk sırada 2.17 milyar kullanıcı ile Facebook yer alırken, 1.5 milyar kullanıcısı olan YouTube ikinci, 1.3 milyar kişinin kullandığı WhatsApp‘ın ise üçüncü sırada olduğu belirlendi. Son dönemde yükseliş gösteren Instagram‘ın ise 800 bin kullanıcıya sahip olduğu tespit edildi.