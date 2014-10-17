Twitter’ın Pek Bilinmeyen 8 Özelliği ve İpuçları

Herkesin bildiği standart özelliklerinin dışında; kullanırken oldukça işinize yarayacak Twitter’ın gizli kalmış 8 özelliğine göz atın.

Birçok platformda olduğu gibi Twitter‘da da kullanırken işinize yarayacak birçok gizli özellik ve ipucu bulunuyor. Çeşitli kısayollar, arama ipuçları, çoklu hesaplar, bildirimler ve daha birçok gizli kalmış özellik kullanılmayı bekliyor. Çoğu kişinin pek bilmediği bu özellikler bazen oldukça işe yarayabiliyor. İşte Twitter’ın pek bilinmeyen 8 özelliği…

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1. Twitter klavye kısayolları

Twitter’ı klavye kısayolları ile çok daha hızlı kullanabilirsiniz. Sayfalar arası geçiş yapma, yeni tweet atma ve cevap yazma gibi birçok işlevi klavye üzerinden kolay ve hızlı bir şekilde yönetebilirsiniz. Örneğin “N” tuşu ile yeni tweet oluşturabilir, “T” tuşu ile ilgili tweeti retweet edebilir veya “Enter” tuşu ile tweet detaylarına ulaşabilirsiniz.

Twitter’dayken soru işareti (?) tuşuna basarak aşağıdaki gibi Twitter klavye kısayollarına ulaşabilirsiniz.

2. Tweetleri embed etmek

İstediğiniz bir tweeti orijinal haliyle web sitenize veya blogunuza yerleştirebilirsiniz. Bunun için ilgili tweetin sağ alt tarafında yer alan üç nokta (…) ikonuna (“Daha fazla” yazan yere) tıklayıp “Tweeti yerleştir” seçeneğini seçmek ve ardından çıkan küçük penceredeki kodu internet sitenizde istediğiniz bir alana yapıştırmak yeterli.

Web sitenize yerleştireceğiniz tweet orijinal olduğu için ilgili tweete ait etkileşimi (retweet, favori vs) arttırabilirsiniz. Yani ziyaretçileriniz siteniz üzerinden ilgili tweet ile ilgili etkileşimde bulunabilirler.

Embed edilmiş tweet örneğini aşağıdan görebilirsiniz.

3. Ayrıntılı arama operatörleri

Twitter’ın arama özelliğini mutlaka kullanmışsınızdır. Peki aradığınız kelime ile ilgili sonuca net ve hızlı bir şekilde ulaşabildiniz mi? Twitter’ın gelişmiş arama operatörleri sayesinde aradığınız kişilere, tweetlere vs filtre uygulayarak daha net sonuçlar alabilirsiniz.

Örneğin Twitter’ın arama bölümünde steve jobs until:2011-08-10 şeklinde arama yaparsanız; 8 Ağustos 2011 tarihine kadar atılan “Steve Jobs” ile ilgili tweetleri görebilirsiniz. Arama operatörleri ile ilgili ayrıntılı bilgiyi aşağıdan inceleyebilirsiniz.

4. Aynı e-posta ile birden fazla Twitter hesabı açmak

Twitter üzerinden ikinci bir hesap açmak istediğinizde Twitter diğer kayıtlı e-posta adresinden farklı bir e-posta adresi girmenizi isteyecektir. Böyle durumlarda bu küçük ipucu işinize yarayabilir.

Tek e-posta adresi ile birden fazla Twitter hesabı açmak için en önemli şart, e-posta adresinin Gmail (ya da Google Apps) olmasıdır. Çünkü Gmail’in diğer e-posta servislerinden olan farklarından biri adreslerde artı (+) ve nokta (.) karakterlerini desteklemesidir. Peki bu özelliği nasıl kullanabilirsiniz?

Eğer Twitter’a kayıtlı e-posta adresiniz Gmail ise, ikinci bir hesap açarken bu Gmail adresinizi artı (+) veya nokta (.) işareti ekleyerek yazıp aynı e-posta adresi üzerinden kayıt olabilirsiniz.

Örneğin varolan e-posta adresiniz test@gmail.com olsun. Yeni bir Twitter hesabı açarken e-postanızı test+xyz@gmail.com (xyz yerine istediğinizi yazabilirsiniz) ya da te.st@gmail.com şeklinde yazarsanız Twitter bunu kabul edecektir. Hesap ile ilgili tüm işlemler (bildirimler gibi) de asıl hesabınız olan test@gmail.com hesabına gönderilecektir.

*Noktaları harf aralarında; artıları ise kelime sonunda ve ekleme yaparak kullanmalısınız.

5. Tek bir işlem ile bütün Twitter e-posta bildirimlerini kapatmak

Twitter’a kaydolduğunuzda e-posta adresinize gelen tüm bildirimler bazen bir işkence haline dönüşebilir. Ancak bunu tek bir işlem ile halletmek mümkün. Artık e-posta bildirimlerini almak istemiyorsanız Twitter’ın e-posta bildirimleri ayarları üzerinden bunu kapatabilirsiniz. Twitter.com üzerinden “Ayarlar” sayfasına gidin, sol tarafta yer alan “E-posta bildirimleri” seçeneğine tıklayın ve açılan sayfanın üst kısmında yer alan “Kapat” butonuna tıklayın.

6. Tweetlere @kullaniciadi ile başlamak

Yazacağınız tweetlere @kullaniciadi ile başlarsanız Twitter bunu bir “cevap” olarak algılar ve sizin, kullanıcı adını yazdığınız kişinin ve her ikinizi takip eden kişilerin dışında hiç kimse bu tweeti ana akış sayfasında göremez. Ancak tweetin başında yazdığınız @kullaniciadi’ndan önce herhangi bir karakter yazarsanız, bu tweet cevap olmaktan çıkar ve direkt olarak mention sınıfına girer. Dolayısıyla sizi takip eden herkes bu tweeti ana akış sayfasında görebilir.

Eğer tweete hem @kullaniciadi şeklinde başlamak hem de bu tweetin herkes tarafından görülmesini sağlamak isterseniz o zaman tweetin başına küçük bir karakter örneğin bir nokta (.) koyabilirsiniz (.@kullaniciadi şeklinde).

7. Bir tweeti profil sayfasında sabitlemek

Facebook sayfalarında olan, bir gönderiyi sayfa başına tutturma özelliği; yani gönderinin üstte sabitlenmesini sağlama özelliği Twitter’da da kullanılabiliyor. Bu özellik ile istediğiniz bir tweeti profil sayfanızda en üste sabitleyebilirsiniz. Sabitlediğiniz bir tweetin sabitlemesini kaldırmadığınız; ya da başka bir tweeti sabitlemediğiniz sürece bu tweet sürekli olarak üst kısımda yer alır.

Bu özelliği kullanmak için; istediğiniz bir tweete gelerek sağ alt kısımdaki üç nokta “(…) / Daha fazla” yazan yere tıklayıp; “Profil sayfana sabitle” seçeneğini seçmeniz ve açılan pencereden bu işlemi onaylamanız yeterli.

8. Twitter’ın gelişmiş analiz aracı

Twitter’ın herkesin ücretsiz kullanımına sunduğu analiz aracı ile hesabınız ile ilgili hareketleri detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Analytics.twitter.com üzerinden kullanabileceğiniz Twitter analiz aracı ile tweetleriniz, takipçileriniz ve Twitter kartlarınız ile ilgili detaylı bir bilgiye ulaşabilirsiniz. Sayfadaki “Tweetler” bölümü üzerinden son 28 güne ait tweetleriniz ile ilgili etkileşimler, tıklamalar, favoriler, retweetler ve diğer metriklere ulaşabilirsiniz.

Eğer bunların dışında sizin eklemek istediğiniz Twitter ipuçları varsa bunları yorum olarak belirtebilirsiniz.