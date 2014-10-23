Twitter’dan Yeni Modüler SDK: Fabric

Twitter’ın düzenlediği ilk geliştirici konferansı Flight’ta, geliştiriciler için sunulan yeni modüler SDK “Fabric” tanıtıldı.

Twitter’ın ilk kez düzenlediği geliştirici konferansı olan Twitter Flight’ta Twitter’ın CEO’su Dick Costolo, geliştiriciler için sunulan yeni modüler SDK “Fabric” duyurdu. Fabric özellikle Twitter, MoPub ve Crashlytics konularında geliştiricilere kolaylık sağlıyor.

Yeni SDK Fabric, üç temel kitten oluşuyor. Birincisi Twitter için, ikincisi Twitter’ın reklam ağı MoPub için, üçüncüsü ise Twitter’ın hata raporu sistemi olan Crashlytics için. Geliştiriciler Fabric SDK’sındaki istediği bölümleri sürükle-bırak yöntemi ile IDE’lerine (Integrated Development Environment) yerleştirebilecekler. Bu sayede ihtiyaç duymadığı özellikler ile vakit kaybetmeyecekler. Eklentiler iOS için Xcode, Amdroid içinse Eclipse ve XI için kullanılabilir durumda.

Fabric geliştiricilere uygulamada nereye kod yerleştirecekleri konusunda yardımcı oluyor. Örneğin, geliştiriciler embed edilmiş medya desteğini hızlı bir şekilde Twitter istemcilerine ekleyebilecekler.

Twitter kiti buton yerleşimi ve tweet composer konusunda geliştiricilere daha fazla kontrol sağlarken; MoPub kiti geliştiricilerin Twitter reklam ağına bağlanabilmelerini sağlıyor. Crashlytics kiti de geliştiricilerin hata raporları ile ilgili derinlemesine erişim sağlayabilmelerine olanak tanıyor.

Twitter ayrıca Android NDK için yapılan çalışmaların ve yatırımların arttırıldığını belirtiyor, ki bu da Android oyun geliştiricileri için iyi haber anlamına geliyor.

Konferansta bahsi geçen yeniliklerden biri de Twitter’a direk giriş sistemi ile ilgili. Bundan böyle geliştiriciler uygulamalarına “Twitter ile giriş yap” şeklinde buton yerleştirebilecek. Buna ek olarak geliştiriciler hali hazırda bulunan e-posta sistemini de kullanmaya devam edebilecek.

Twitter kitindeki en büyük yeniliğin ise Digits adı verilen yeni bir kayıt sistemi olduğu belirtiliyor. Bu özellik ise uygulamalara kayıt olacak olan yeni kullanıcıların sadece telefon numaraları ile kayıt olabilmelerini sağlıyor. Bu da kayıt olmak için gereken e-posta, şifre vs gibi spesifik bilgileri akılda tutma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor.

Digits sistemi ile kayıt yapan kullanıcıların Twitter’a değil, sadece uygulamaya kaydolduğu belirtilirken; bu sayede geliştiricilerin kayıt ekranını kişiselleştirebilecekleri vurgulandı. Ücretsiz olarak kullanılabilecek olan Digits, bugünden itibaren iOS, Android ve Web platformları için kullanılabilecek.