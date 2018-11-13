Uzun Süredir Beklenen Tweet Düzenleme Özelliği Yolda!

Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey, uzun süredir beklenen tweet düzenleme seçeneği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kurulduğu günden 2006 yılından bugüne birçok yeni özelliği bünyesine katan Twitter, kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliklerden birini daha kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Twitter’ın kurucularından olan ve an itibariyle şirkette CEO olarak görevine devam eden Jack Dorsey, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen bir etkinlikte tweet düzenleme özelliği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yaptığı açıklamada tweet düzenleme özelliği üzerine çalıştıklarını söyleyen Dorsey, bu özelliğin çok dikkatli bir şekilde planlanması gerektiğini belirtti. İlgili fonksiyonun özellikle tweet’lerdeki yazım hatalarını düzeltmek amacıyla kullanılmasına odaklandıklarını vurguladı.

Yazım yanlışları, yanlış URL paylaşımları gibi hatalardan dolayı birçok kullanıcının haklı olarak tweet düzenleme özelliğini istediğini söyleyen Dorsey, ihmallerin yaşanmaması adına yeni özellikte kullanıcıların sınırsız bir düzenleme hakkı olmayacağını da vurguladı.

İlk olarak 2013 yılındaki söylentiler ile gündeme gelen, Jack Dorsey tarafından 2016 yılında yapılan açıklamada ise masaya yatırıldığı söylenen tweet düzenleme özelliği, Dorsey’e göre gerçek anlamda hayata geçirilmesi için üzerinde titizlikle çalışılması gerekiyor. Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.