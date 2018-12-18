Uçan Otomobil Test Sırasında Yere Çakıldı

Detroit Flying Cars isimli şirkete ait uçan otomobil prototipi, yol testi sırasında hızlı bir şekilde havaya yükseldi ve yere çakıldı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Birçok kişinin hayalini süsleyen uçan otomobiller, bu sefer de talihsiz bir kaza haberiyle gündeme taşındı. Detroit Flying Cars isimli şirket tarafından geliştirilen uçan otomobil, taksi testleri yürütüldüğü sırada kaza yaptı. WD-1 model ismine sahip olan otomobil, yolda gerçekleştirilen test sırasında aniden havalandı ve hızlı bir şekilde yere çakıldı.

Otomobilin yere çakılmadan önce ne kadar yükseldiği ve saatte kaç kilometreye ulaştığıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı, ancak çarpmanın etkisiyle iniş takımları ve otomobilin ön kısmı tamamen parçalandı.

Karbon fiberden üretilmiş gövdeye sahip olan WD-1’in 7,9 metre kanat genişliği ve 100 hp gücünde motoru bulunuyor. WD-1, bu motorla uçak modunda saatte 200 km hızla uçabiliyor ve 643 yol katedebiliyor. Otomobil modunda ise 53 hp gücündeki motoruyla 80 kilometre menzile sahip.