Uzakrota Travel Summit 2018’in Konuşmacıları Belli Oluyor

30 Kasım’da Hilton Bosphorus Convention Center’da düzenlenecek olan Uzakrota Travel Summit 2018’in konuşmacıları belli olmaya başladı.

17 Kasım 2017’de Fairmont Quasar Istanbul’da 5 salonda 1500 turizmcinin katılımı ile gerçekleşen etkinlik sonrası büyük bir hızla 2018 yılının en etkili turizm etkinliği olacak Uzakrota Travel Summit 2018‘in çalışmaları başladı. Amadeus, Emirates Airline, Tourism Korea ve GoGlobal’in ana sponsorluğunu yapacağı etkinlikte bu yıl hem konsept ve hem de içerik anlamında daha da gelişerek 3 salon, 5 sahne ve 1 fuaye alanı ile 2500’den fazla yerli ve yabancı turizm profesyonelinin katılımı ile 30 Kasım‘da Hilton Bosphorus Convention Center‘da düzenlenecek.

Bu yıl Bidroom tarafından dünyanın en etkili 10 turizm etkinliğinden biri seçilen Uzakrota Travel Summit; Türkiye ve çevre ülkelerden seyahat acentalarını, turizm teknoloji firmalarını, otelleri, turizm sektörüne yönelik hizmet veren ajansları ve bloggerları buluşturarak geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Türkiye’nin en etkili turizm zirvesi olacak. “Dijital Çağda Yeni Bir Marka Nasıl Oluşturulur?”, “Turizmde Omnichannel Pazarlama”, “Stratejik Ortaklıklar, API’ler ve Veri Analitikleri”, “Ödeme Yöntemlerini Kullanarak Pazar Payı Elde Etmek”, “Fenomenler ile Etkili Pazarlama Nasıl Yapılır?”, “Gelişmekte Olan Piyasalar ve Online Platformların Gücü” ve “Uçak Bileti Konsolidasyonunda Küresel Gelişmeler” gibi konularda 5 sahnede 57 oturumda 100’ün üstünde konuşmacı yer alacak.

Etkinlikte yer alacak konuşmacılar belli olmaya başladı

Jolly Tur CEO’su Mete Vardar, Vip Turizm CEO’su Yasemin Pirinççioğlu, Setur Turizm Direktörü Oktay Temeller, Fest Travel Genel Müdürü Zekeriya Şen, Dohop CEO’su David Gunnarsson, BD4 Travel CEO’su Andy Owen Jones, Türk Hava Yolları Kurumsal Pazarlama ve Dağıtım Kanalları Başkanı Mert Dorman, Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, Biletbank ve Petur CEO’su Oğuz Karakaş, Crescent Rating CEO’su Fazal Bahardeen, IRC – International Residency & Citizenship CEO’su Tolga Habalı, Cleartrip İş Geliştirme Müdürü Amit Taneja, Kiwi İş Geliştirme Müdürü Zdenek Komenda, Bidroom Genel Müdür Yardımcısı Marcin Wesolowski, Yandex.Travel İş Geliştirme Müdürü Yuriy Vyushin, Digg in travel CEO’su İztok Franco, Wirecard Türkiye CEO’su Dündar Özdemir, Lufthansa Group Irak ve Türkiye Genel Müdürü Kemal Geçer, Pegasus Airlines Genel Müdür Yardımcısı Güliz Öztürk, Atlasglobal Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan, Enuygun CEO’su Çağlar Erol, Neredekal.com CEO’su Özkan Hacıoğlu, Biletall.com CEO’su Yaşar Çelik, Otelz.com CEO’su Bertan Aner, Turna.com CEO’su Kadir Kırmızı, Tourist Organization of Belgrade Pazarlama Müdürü Jelena Stankovic, Hotelrunner CEO’su Arden Agopyan, Bigchefs Pazarlama Müdürü Emel Karaman ve Hepstar Türkiye Genel Müdürü Tuğba Atay ile 100’den fazla konuşmacı 30 Kasım 2018 tarihinde Uzakrota Travel Summit’te olacak.

Amadeus Ana Salonu, Neredekal Turizm Teknoloji, Emirates Turizm Pazarlama Salonları ve bunlara ek olarak Sabre Travel Technology Exchange ve Dünya çapında düzenlenen Crescentrating Halal in Travelsahnesi ve fuaye alanı ile 2500 yerli ve yabancı ziyaretçi Uzakrota Travel Summit’te olacak.

Uzakrota ekibi İstanbul’da gerçekleşecek dev zirve öncesi 28 Eylül’de Atina’da da 120 kişinin katılacağı butik bir etkinlik düzenleyerek sektörü buluşturacak.

17,70 Euro‘dan satışa çıkan biletler indirimli dönem sonrasında 59 Euro’dan katılımcılara sunulacak. Erken kayıt imkanını kaçırmayın.

Etkinlik ile ilgili tüm detaylar için: uzakrota.com/summit18