Verizon Yahoo’yu 4.83 Milyar Dolar Karşılığında Satın Aldı!

ABD merkezli telekomünikasyon şirketi Verizon, internetin en büyük oyuncularından olan Yahoo‘yu 4.83 milyar dolar karşılığında satın aldı.

Birkaç gündür söylentileri devam eden satın alma işlemi The Next Web’in haberine göre resmi olarak gerçekleşti ve Verizon 4.83 milyar dolar nakit para karşılığında Yahoo’yu satın aldı.

Satın alma işlemiyle birlikte telekomünikasyon devi Verizon, Yahoo’ya ait arama, iletişim ve tüm dijital içerik ürünlerine sahip olmuş olacak. Ayrıca Yahoo’nun 1 milyar kullanıcıya erişim sağladığı reklam servisleri de artık Verizon’un bünyesinde işleyişine devam edecek.

İki firma arasında sağlanan anlaşmanın Yahoo’nun Çin e-ticaret sektöründeki, Alibaba’daki ve Yahoo Japonya’daki hisselerini kapsamadığını da belirtmek gerekiyor. Verilen bilgilere göre Yahoo buradaki varlıklarını yeni bir isim altında halka açık bir yatırım olarak devam ettirecek.

Yahoo ve ürünleri Verizon’un bir diğer hizmeti AOL ile entegre edilmiş olacağı da verilen bilgiler arasında.