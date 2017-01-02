WebMasto Ayın Web Siteleri (Aralık 2016)

WebMasto’da Aralık ayı için seçilen Ayın Web Siteleri’ne göz atın.

Her ay düzenli olarak hazırladığımız WebMasto Ayın Web Siteleri serisine 2016’nın son ayı olan Aralık ayı ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylar için listelenen web sitelerine Ayın Web Siteleri arşivinden ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de beğendiğiniz web sitelerinin ya da kendi web sitelerinizin WebMasto.com’da yayınlanmasını istiyorsanız, web site adreslerini ilgili ayın son iki gününe kadar ayinwebsiteleri @ webmasto.com adresine gönderebilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz her web sitesini yayınlayacağımızın garantisi olmadığını unutmayın.

NOT: Sıralama alfabetik sıraya göre hazırlanmıştır.

• 1000kitap.com

İlk olarak 2012 yılında piyasaya çıkan bu Türkçe sosyal ağ, standart sosyal medya platformlarından biraz daha farklı bir yapıya sahip diyebiliriz. Zira adından da anlaşılacağı üzere 1000Kitap.com, kitap üzerine kurulu bir bir sosyal ağ. Kullanıcılar bu platform üzerinden okuduğu kitapları yorumlayabiliyor, okumak istediği kitaplar hakkında fikir alabiliyor veya kitap alıntılarını paylaşabiliyor. Kullanıcılar ayrıca platformdaki kategoriler üzerinden akış sayfasını özelleştirerek bu kategorilerin altında yapılan paylaşımlara da ulaşabiliyor. Kitapseverleri bir araya getiren bu sosyal ağa mutlaka göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: 1000kitap.com

• beinganexchangestudent.tumblr.com

Bir değişim öğrencisinin eğitim alanındaki yurtdışı tecrübelerini aktardığı bu kişisel blog, özellikle yurtdışındaki eğitimi merak edenler için oldukça faydalı bilgiler içeriyor. Öğrenci değişim programlarına dahil olanları neler bekliyor, hangi dersler veriliyor, kalacak yer nasıl ayarlanıyor gibi merak edilen birçok sorunun cevabını bu blogda bulmak mümkün. Ayrıca blog sahibine program dahilinde merak ettiklerinizi sorabiliyorsunuz. İlgisi olanlara tavsiyemizdir.

Ziyaret etmek için: beinganexchangestudent.tumblr.com

• berfindag.com

An itibariyle Moleküler Biyoloji ve Genetik öğrencisi olan ve genç yaşta popüler bilime olan ilgisi ile ön plana çıkan Berfin Dağ, bu ilgisini kişisel bloguna da yansıtıyor. Bilimsel konuları samimi bir anlatım dili ile ele alan blog sahibi, blogunda ayrıca kendi çizimlerine ve kişisel düşüncelerine de yer veriyor. Bilime, sanata, çizimlere ilgi duyan herkese tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: berfindag.com

• matematiksel.org

Matematiğin hayatla ve diğer bilim dallarıyla bütünleşik yapısını gözler önüne sermek ve bilimsever internet kullanıcılarına hizmet vermek amacıyla yola çıkan Matematiksel.org, içinde matematik olan her şeyi kapsıyor diyebiliriz. Kaliteli yazar kadrosuna sahip olan bu blogda, tarihten güncel gelişmelere, doğadan bilgi dolu makalelere kadar birçok zengin içerik bulmak mümkün. Kısaca matematiği sevdiren bir yapıya sahip olan bu blogu tüm bilimseverlere tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: matematiksel.org

• teyit.org

İnternette yayınlanan şüpheli haberleri inceleyerek doğrulamayı ve insanları bu doğrultuda bilgilendirmeyi kendisine görev edinen Teyit.org, medyaya olan güvenin azaldığı günümüzde güzel işlere imzasını atıyor diyebiliriz. Özellikle sosyal medya kanalları aracılığı ile yayılan haberlerin doğru olup olmadığını çeşitli araştırma ve analiz süzgecinden geçirerek okurlarına sunan platform, bu sayede internet kullanıcılarının doğruyu ve yanlışı ayırt etmelerini sağlıyor. Paylaşılan tartışmalı haberlere inanmadan önce teyit.org’u ziyaret etmenizi öneririz.

Ziyaret etmek için: teyit.org