WebMasto Ayın Web Siteleri (Mayıs 2017)

WebMasto’da Mayıs ayı için seçilen Ayın Web Siteleri’ne göz atın.

Her ay düzenli olarak hazırladığımız WebMasto Ayın Web Siteleri serisine Mayıs ayı ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz aylar için listelenen web sitelerine Ayın Web Siteleri arşivinden ulaşabilirsiniz.

Eğer siz de beğendiğiniz web sitelerinin ya da kendi web sitelerinizin WebMasto.com’da yayınlanmasını istiyorsanız, web site adreslerini ayinwebsiteleri @ webmasto.com adresine gönderebilirsiniz. Ancak gönderdiğiniz her web sitesini yayınlayacağımızın garantisi olmadığını unutmayın.

NOT: Sıralama alfabetik sıraya göre yapılmıştır.

• emreinanckarakas.wordpress.com

Emre İnanç Karakaş’a ait olan bu kişisel blogda, İnsan Kaynakları Bilimi başlığı altında birçok faydalı içerik bulmak mümkün. Kendisi de bir İK profesyoneli olan Karakaş, sektörde edindiği deneyimlerini blogunda oldukça açık bir anlatım dili ile okuyucularına aktarıyor. Blogda yer alan içerikler sayesinde kariyer yönetiminden işe alım süreçlerine, iş analizinden sektörel hayatı kolaylaştıran ipuçlara kadar İnsan Kaynakları çerçevesinde şekillenen birçok konuya vakıf olmak mümkün. İK sektörüne ilgisi olan herkese tavsiyemizdir.

Ziyaret etmek için: emreinanckarakas.wordpress.com

• enkucuk.com

Adından da anlaşılacağı üzere, Enkucuk.com’da aklınıza gelebilecek her türlü konuda “en küçük”, “en büyük”, “en iyi” gibi formatlarda genel kültür içerikleri bulmak mümkün. Kategori sınırı olmaksızın birçok konuda bilgi barındıran bu siteye bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: enkucuk.com

• hayaleturk.com

Kısaca güncel paylaşım platformu olarak adlandırabileceğimiz Hayaleturk.com, son yıllarda popüler hale gelen liste formatındaki içerikleriyle ön plana çıkıyor diyebiliriz. Sitede sosyal medyadan teknolojiye, oyunlardan güncel konulara kadar birçok konu altında içerik bulmak mümkün. Sık sık güncellenen Hayaleturk.com platformunu ziyaret etmenizi öneririz.

Ziyaret etmek için: hayaleturk.com

• nteresan.com

Kültür-sanat konularına odaklan sosyal içerik platformu Nteresan.com, kaliteli içerikleriyle muadillerinden ayrılıyor diyebiliriz. Sitede haftada bir yayınlan alternatif müzik listelerinin paylaşıldığı Gramafon; tiyatro, sinema, illüstrasyon ve infografiklerin yer aldığı Atölye; bilim dünyasından gelişmeler, eğlenceli listeler, burçlar ve oyunlara odaklanılan Enteresan gibi birçok farklı başlık altında içerikler sunuluyor. Etkinlikler, röportajlar, sokak sanatı gibi konuların da ele alındığı Nteresan.com’u herkese tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: nteresan.com

• pembeteknoloji.com.tr

“Kadınlara yönelik teknoloji” sloganıyla yayın hayatına başlayan Pembeteknoloji.com, hedef kitlesine kadınları koyan nadir teknoloji bloglarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok kadınların ilgilendiği ev elektroniği, beyaz eşya, kişisel bakım cihazları, akıllı evler, aksesuarlar gibi konulara odaklanan site, son teknolojik gelişmeleri de okuyucularıyla paylaşıyor. Teknolojiye farklı bir açıdan bakan Pembeteknoloji.com’a bir göz atmanızı tavsiye ederiz.

Ziyaret etmek için: pembeteknoloji.com.tr