WhatsApp’a Güvenlik Takviyesi: “Uçtan Uca Şifreleme”

İnternet ile ilişkili birçok platformda olduğu gibi mesajlaşma platformlarında da gizlilik ve güvenlik oldukça önem arz ediyor. Bu durumun farkında olan şirketler ise kendi servislerini daha güvenilir hale getirmek amacıyla yeni güvenlik yöntemlerini aktif ediyor. Bunun son örneği ise popüler mesajlaşma platformu WhatsApp olarak karşımıza çıkıyor.

Open Whisper işbirliğinde WhatsApp’a gelen yeni şifreleme özelliği sayesinde kullanıcılara bundan böyle daha güvenli bir WhatsApp deneyimi sunulacak. Uçtan uca şifreleme (end-to-end encryption) adı verilen yeni şifreleme özelliği ile birlikte platform üzerinden gönderilen mesajlar, fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, belgeler ve aramalar artık yeni bir güvenlik kalkanı ile korunacak.

Uçtan uca şifreleme nedir?

Piyasada bulunan mesajlaşma platformlarının birçoğu, iletilen mesajları kendileri ve mesaj sahibi kullanıcı arasında şifreliyor. Bu da gönderilen mesajların siz ve gönderdiğiniz kişi dışında ayrıca servisini kullandığınız şirket tarafından görüntülenebilmesi anlamına geliyor. Ancak WhatsApp’a gelen uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde platform sahipleri aradan çıkıyor ve sizin mesajlarınızı göremiyor. Yani mesajlarınıza sadece siz ve gönderdiğiniz kişi ulaşabiliyor.

Gönderilen mesajların kendileri tarafından dahi okunmayacağının garantisini veren WhatsApp, uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde gönderilen mesajların kilitle güvene alındığını vurguluyor. Bu şifreleme sistemine göre kilidi açıp mesajı okumak için gereken özel anahtar sadece mesajı gönderen ve mesajı alan kişilerde bulunuyor. Ayrıca ek bir güvenlik olarak, her gönderilen mesajın kendine özgü bir kilidi ve şifresi bulunuyor. Tüm bu işlemler ise otomatik olarak gerçekleştiriliyor.

Peki gerçekten güvenli mi?

WhatsApp her ne kadar güvenlik ve gizlilik konusunda böylesine büyük bir hamle yapmış olsa da kullanıcıların aklında soru işareti kalmaması açısından kullanıcıların kendi güvenliklerinin sağlamasını yapabilecekleri küçük bir doğrulama sistemini de platforma dahil etmiş durumda.

Bunun içinse kullanıcılar WhatsApp’taki mesaj penceresinde beliren bildirime tıkladığında, mesajlaştıkları kişi veya grup ile kendileri arasındaki güvenliği kişiselleştirilmiş QR kodları (veya verilen numaralar) ile eşleştirerek doğrulayabiliyor.

WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme özelliğinin kullanılabilmesi için, mesajı gönderen ve mesajı alan her iki tarafın da WhatsApp’ın son sürümünü kullanıyor olması gerekiyor. Yani mesajlarınızın, fotoğraflarınızın, videolarınızın ve diğer her şeyin sadece siz ile gönderdiğiniz kişi arasında kalmasını istiyorsanız, WhatsApp’ı son sürümüne güncellemeniz gerekiyor.

Daha fazla bilgi için WhatsApp Güvenlik sayfasını ziyaret edebilirsiniz.