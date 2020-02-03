WordPress Tutkunları WPFest 2020’de Buluşuyor

WordPress tutkunlarını ikinci kez bir araya getirecek olan WPFest, bu yıl 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ’de düzenlenecek.

WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi‘nde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen ve WordPress topluluklarında da önemli bir yankı uyandıran etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor. WordPress’te SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı etkinlik, Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği olarak Natro.com ana sponsorluğunda geçtiğimiz sene olduğu gibi alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek.

WordPress konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacakları WPFest‘te WordPress siteleri için güvenlik önlemleri, SEO ve SEM teknikleri, performans ve optimizasyon çalışmaları hakkında merak edilen birçok soru cevap bulacak.

Neler Konuşulacak?

WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir.

Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı

Popüler teknoloji haber sitesi shiftdelete.net’in WordPress altyapısına geçiş sürecinde neler yaşandı, nasıl yönetildi.

WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır

Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler

Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress’te e-ticaret

Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde WordPress Başarı Hikayeleri

Bloomberg Businessweek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak. Seyahat, teknoloji, moda gibi farklı alanlarda başarıyı yakalamış panelistler arasında yoldaolmak.com kurucusu Kemal Kaya, Teknoblog ile Sabri Küstür, Styleboom’un hikayesi ile Burçin Ünaldı ve Fundalina blogunun kurucusu Funda Güleç Yalçın yer alıyor.

Konuşmacılar

Hakkı Alkan – Shiftdelete.net Kurucusu

Aykut Aslantaş – Group M Data & Teknoloji Direktörü

Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı

Mehmet İnce – Invictus Europe Yönetici Ortağı

Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu

Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü

Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri

Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2020‘ye katılmak için wpfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.