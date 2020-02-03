WordPress Tutkunları WPFest 2020’de Buluşuyor

WordPress tutkunlarını ikinci kez bir araya getirecek olan WPFest, bu yıl 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ’de düzenlenecek.
WordPress dünyasını ikinci kez bir araya getirmeye hazırlanan WPFest, 5 Mart 2020 tarihinde İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi‘nde düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl 500’ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen ve WordPress topluluklarında da önemli bir yankı uyandıran etkinlik, bu yıl 700’ün üzerinde WordPress tutkununu buluşturmayı amaçlıyor. WordPress’te SEO, performans, e-ticaret konularının konuşulacağı etkinlik, Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği olarak Natro.com ana sponsorluğunda geçtiğimiz sene olduğu gibi alanında uzman konuşmacılarıyla bu sene de Türkiye’de WordPress’e yön verecek.
WordPress konusunda önemli isimlerin konuşmacı olarak deneyimlerini paylaşacakları WPFest‘te WordPress siteleri için güvenlik önlemleri, SEO ve SEM teknikleri, performans ve optimizasyon çalışmaları hakkında merak edilen birçok soru cevap bulacak.
Neler Konuşulacak?
- WordPress siteleri nasıl daha güvenli bir hale getirilebilir, yapılması gereken düzenlemeler ve alınabilecek önlemler nelerdir.
- Türkiye’nin en popüler yemek blogu Nefis Yemek Tarifleri’nin site performans optimizasyonları ve teknolojik altyapısı
- Popüler teknoloji haber sitesi shiftdelete.net’in WordPress altyapısına geçiş sürecinde neler yaşandı, nasıl yönetildi.
- WordPress siteleri için SEO ve SEM teknikleri ile siteler arama motorlarında nasıl daha üst sıralara taşınır
- Hız ve performans artırmak için yapılması gerekenler nelerdir, popüler eklentiler, WordPress’in en önemli fonksiyonları ve tüm ek özellikler
- Ödeme altyapısı entegrasyonu ve güvenli ödeme kanallarıyla WordPress’te e-ticaret
Atıf Ünaldı Moderatörlüğünde WordPress Başarı Hikayeleri
Bloomberg Businessweek Teknoloji Yazarı Atıf Ünaldı moderatörlüğünde gerçekleşecek panelde, ünlü WordPress blog yazarları başarı hikayeleriyle katılımcılarla buluşacak. Seyahat, teknoloji, moda gibi farklı alanlarda başarıyı yakalamış panelistler arasında yoldaolmak.com kurucusu Kemal Kaya, Teknoblog ile Sabri Küstür, Styleboom’un hikayesi ile Burçin Ünaldı ve Fundalina blogunun kurucusu Funda Güleç Yalçın yer alıyor.
Konuşmacılar
- Hakkı Alkan – Shiftdelete.net Kurucusu
- Aykut Aslantaş – Group M Data & Teknoloji Direktörü
- Hüseyin Berberoğlu – Nefis Yemek Tarifleri Kurucu Ortağı
- Mehmet İnce – Invictus Europe Yönetici Ortağı
- Fikret Tozak – WP Okulu Kurucusu
- Antar Turgay – BKM Express Ürün Yönetimi Direktörü
- Erhan Yakut – ICS Defense Yazılım Geliştirme Takım Lideri
Türkiye’nin en büyük WordPress etkinliği WPFest 2020‘ye katılmak için wpfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.
WORDPRESS İLE İLGİLİ BAZI BİLGİLER
– Dünyadaki en popüler CMS sistemidir.
– İnternetteki tüm web sitelerinin %35’inden fazlası WordPress tabanlıdır.
– CMS sistemleri arasında %62‘lik pazar payı ile 64 milyondan fazla sitede aktif olarak kullanılmaktadır.
– WordPress’in aylık tekil ziyaretçi sayısı Twitter’dan fazladır.
– WordPress kullanıcıları tarafından her ay 70.5 milyon yeni içerik ve 52 milyon yeni yorum yapılmaktadır.
– “WordPress” kelimesi için arama motorlarında her ay 3 milyona yakın arama yapılmaktadır.
– WordPress, arama motoru optimizasyonu için (SEO) için özel geliştirmeler yapmaktadır.
– WordPress tabanlı internet sitelerinin %36’dan fazlası HTTPS protokolüne sahiptir.
– Her gün 50 bin WordPress sitesi yayınlanmaktadır.