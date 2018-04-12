YAZGİG’18 İçin Geri Sayım Başladı!

Yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerinin konuşulacağı YAZGİG’18, 28 Nisan’da katılımcılarını bekliyor!

Yapay Zeka, insanlık tarihi boyunca merak edilen, araştırılan, geliştirilmeye çalışılan konulardan biri olmuştur ve olacaktır. Bir canlının zekasını, özellikle en gelişmiş zeka olan insan zekasını taklit etmeye çalışarak, canlıların yaşamında kolaylıklar sağlaması için üzerinde çalışılan Yapay Zeka bilimi birçok filme ve kitaba konu olmuştur. Şu ana kadar yapılan çalışmalar bizlere bu işin çok zor olduğunu göstermekle beraber yakın gelecekte insanoğlunun günlük hayatında teknolojiyle ilgili pastasında büyük bir dilime sahip olacağının sinyallerini veriyor. Peki bu zorluklara rağmen insanoğlu gerçekten de güçlü bir yapay zeka elde edebilecek mi? Bunu başarmak için nasıl bir yol izlemeli ve bu konuda yapılan çalışmalar neler? Yapay zeka hayatımıza hangi alanlarda ne gibi kolaylıklar getiriyor?

Görüntü İşleme, özellikle savunma sanayinde çok önemli olan konulardan bir tanesidir. İnsansız hava araçlarında kilit rol oynamaktadır. Savunma sanayinin yanı sıra “İnsan Sayma, Plaka Tanıma, İnsan Tanıma, İnsanın Yüzünden Cinsiyet ve Yaş Aralığı Tahmini” gibi projeler ile de insan yaşamına girmiştir. Görüntü İşleme her geçen gün ilerlemekte ve kendini farklı projelerin içinde göstermektedir. Peki bu ilerleyiş nereye kadar sürecek? Görüntü İşlemenin geleceği parlak mı? Bu alanda yapılan çalışmalar nelerdir?

Yukarıda sorulan soruların cevaplarını merak ettiğinizi biliyoruz. İşte bu yüzden Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu sizleri 28 Nisan 2018 tarihinde Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesi Farabi Salonu‘nda bu yıl dördüncüsünü düzenleyecekleri ve gelenekselleşme aşamasında olan YAZGİG – Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Günü‘ne davet ediyor.

Alanında uzman birbirinden değerli birçok ismin daha katılacağı YAZGİG’18, hafta sonunu tıka basa bilimle doldurmak isteyenler için yılda bir kez bulabilecekleri ve asla kaçırmamalarını tavsiye ettiğimiz bir etkinlik.

Türkiye’de bahsi geçen konulardaki en büyük organizasyon olan ve bu bağlamda Türkiye’de bir ilk olma özelliği gösteren organizasyonda kafanızdaki sorulara bulacağınız cevapların yanı sıra daha birçok bilgiye de sahip olacaksınız.

Konuşmacılar

Merve Ayyüce KIZRAK (Co-Founder of Deep Learning Türkiye) – Derin Öğrenme ile Bilgisayarlı Görü 101

(Co-Founder of Deep Learning Türkiye) – Derin Öğrenme ile Bilgisayarlı Görü 101 Fatih ÖMRÜUZUN (Managing Director at VISRATEK Defense & Information Technologies)

(Managing Director at VISRATEK Defense & Information Technologies) Erol ŞAHİN (ODTÜ / Associate Professor Computer Engineering Dept. KOVAN Research Lab.) – Robotlarda Hareket Planlama

(ODTÜ / Associate Professor Computer Engineering Dept. KOVAN Research Lab.) – Robotlarda Hareket Planlama Şefik İlkin SERENGİL (SOFTTECH – Machine Learning Engineer) – Derin Öğrenme Peki Ama Ne Kadar Derin?

(SOFTTECH – Machine Learning Engineer) – Derin Öğrenme Peki Ama Ne Kadar Derin? Volkan SEZER (İTÜ / Asst. Professor & Vice Chair of Control and Automation Engineering Department) – Otonom ve Yarı-Otonom Taşıtlarda Planlama ve Kontrol

(İTÜ / Asst. Professor & Vice Chair of Control and Automation Engineering Department) – Otonom ve Yarı-Otonom Taşıtlarda Planlama ve Kontrol Ahmet Faik GÜVEN (Chief Researcher at TUBITAK BILGEM)

Katılımın ücretsiz olduğu YAZGİG’18 etkinliği ile ilgili detaylı bilgi almak için yazgig.org adresini ziyaret edebilirsiniz.