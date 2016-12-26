Popüler aksiyon kamerası GoPro ile çekilen 2016’nın en iyi videoları yayınlandı.

Aksiyon kameraları denildiğinde akla ilk gelen GoPro kameraları, sahip olduğu dayanıklı gövdesi, kullanışlı yapısı, yüksek görüntü kalitesi ve birçok diğer özellikleri ile son yılların en popüler kamerası oldu diyebiliriz. Haliyle GoPro sayesinde en zor koşullarda bile birbirinden güzel ve heyecan verici videolar ortaya çıkabiliyor.

Her sene olduğu gibi 2016’da da bunun için bir video hazırlayan GoPro, yıl içerisinde çekilmiş aksiyon dolu videoları bir araya getirerek 2016’nın en iyi GoPro videolarını tek videoda özetlemiş durumda.

AYRICA BKZ: 2016’nın EN’leri

GoPro HERO modelleri ile çekilen macera dolu anların birleştirildiği videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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