Adobe’dan Ses Komutları İle Fotoğraf Düzenleme Özelliği

Adobe, yeni geliştirdiği dijital asistan üzerinden kullanıcılara ses komutları ile fotoğraf düzenleme imkanı sağlayacak.

Fotoğraf düzenleme dendiğinde ilk akla gelen yazılımlardan biri olan Photoshop, yakın zamanda çok daha akıllı ve pratik bir özelliğe daha kavuşacak. Adobe tarafından geliştirilen ve Photoshop başta olmak üzere diğer fotoğraf düzenleme araçlarına da entegre edilmesi planlanan yeni akıllı dijital asistan sayesinde, temel fotoğraf düzenleme işlemleri ses komutları ile gerçekleştirilebilecek.

Şimdilik proje aşamasında olan yeni dijital asistanın, ilk olarak Photoshop’un tablet uygulamasında test edildiği de belirtiliyor. Yeni özelliğe göre, kullanıcılar Photoshop’un tablet uygulamasında yer alan mikrofon uygulamasına tıklayarak, dijital asistanı aktif hale getirebiliyor. Ardından ise fotoğrafları kırpma, döndürme, biçimlendirme, sosyal ağlarda paylaşma vs gibi temel işlemleri sadece ses komutları kullanarak düzenleyebiliyor.

Adobe Research ekibi tarafından çalışmaları sürdürülen yeni dijital asistanın ne zaman tamamlanıp kullanıma sunulacağı henüz bilinmiyor. Ancak yapılan çalışmaların olumlu sonuç verdiği ve fotoğraf düzenleme konusunda kullanıcıların işini kolaylaştıracağı vurgulanıyor.

İlk olarak Adobe Photoshop Express’e gelmesi beklenen yeni dijital asistanın nasıl çalıştığını merak ediyorsanız aşağıdaki videoyu izleyebilirsiniz.

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