Bir blog yazısı hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir? Yapılması ve yapılmaması gerekenler nelerdir? Hazırladığımız ipuçlarına bir göz atın.

İnternet kullanımının yoğunlaşması ile birlikte internette üretilen içerik sayısı da her geçen gün artmaktadır. İster birey olsun ister marka olsun, sosyal platformlarda içerik üretenlerin en büyük amacı o içeriğin etkileşim almasını sağlamaktır. Hangi Facebook kullanıcısı paylaştığı bir gönderinin çok fazla beğeni almasını istemez? Hangi marka paylaştığı bir ürünün geri dönüşünü arttırmak istemez? Ya da hangi blogger yazdığı bir yazının başarıya ulaşmasını ve bu sayede trafiğini arttırmasını istemez? İşte tüm bunların altında kişilerin içerik üretirkenki asıl amacı yatmaktadır: Etkileşim.

Buna da bir göz atın >> E-ticaret Siteleri Neden Bir Bloga Sahip Olmalı?

Bu makalemizde ise bir blog yazısı yazarken nelere dikkat etmeli, bir makalenin genel yapısı nasıl olmalı gibi sorulara elimizden geldiğince yanıt vermeye çalışacağız. Yazının içeriğinden çok, genel yapısına değineceğimizi de belirtelim.

Blog yazısı hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususlar

Blog yazılarında dikkat edilmesi gereken bazı büyük noktalar vardır. Bazıları da küçük gibi görünse de o yazının etkileşimini arttırmada kişiye oldukça fayda sağlar. Gerek SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) gerek okuyucunun dikkati açısından önem verilmesi gereken bu noktalar şunlardır:

• Başlık

Yazı başlığı ziyaretçinizin dikkatini verdiği ilk kısımdır. İçeriğiniz ne kadar kaliteli olursa olsun eğer başlığınız ilgi çekici değilse, birçok kişinin yazınıza yüz çevirmesine sebep olabilirsiniz. Çünkü insanlara bir şeyler aktarabilmek için gerçekten onların ilgisini çekmeniz gerekiyor. Özellikle okuma alışkanlığı düşük olan ülkemizde bunun önemi oldukça büyüktür. Ancak başlık seçiminizi yaparken bazı haber sitelerinin yaptığı gibi sırf insanlar yazıya tıklasın diye insanları kandıran başlıklar yerine, başlığın hem yazınıza uygun olmasına hem de kişilerin dikkatini çeken bir başlık seçmeye özen göstermelisiniz.

Başlıkta kullanacağınız karakter ve kelime sayısı da hem SEO hem de odaklanma açısından önemlidir. Google’ın arama sonuçlarındaki başlıklar için çoğu kişi tarafından önerilen maksimum karakter sayısı 70’tir. Ancak çoğu kaynakta gösterildiği gibi bunun sınırı aslında 70 karakter değil. Google arama sonuçlarında (yeni tasarıma göre) listelenen yazı başlıklarına baktığınız zaman sınırın yaklaşık olarak 55 ile 65 karakter arasında olduğunu ve sonraki karakterlerin ise gözükmediğini görebilirsiniz. Buna ek olarak; araştırmalara göre en başarılı içeriklerin başlıklarının ortalama 6 kelimeden oluştuğu gözlemlenmiş. Buna da dikkat edebilirsiniz. Yine SEO açısından yazı başlığının H1 etiketi ile yazılması gereklidir.

• İlk paragraf

Oluşturduğunuz başarılı bir başlık ile insanları yazınıza çekmeyi başardınız diyelim. Bundan sonraki yapmanız gereken ise o kişileri yazınızda tutmak olmalı. Bunu da ilk paragraf ile sağlayabilirsiniz. Yazınızın ilk paragrafı asıl içeriğinizin özeti şeklinde olmalı. Yani başlıktan daha uzun ama yazınızdan çok daha kısa kelime ve cümlelerle asıl anlatmanız gereken noktayı özetlemelisiniz. Bu sayede ilgi çekici başlık ile yazınıza gelen okuyucu, yazdığınız ilk paragraf ile yazının derinliğine kendini hazırlamış olur. Kısaca yazının ilk paragrafı, okuyucunun yazının genel olarak ne ile ilgili olduğunu (özellikle anahtar kelimelerle) anlamasını sağlar. SEO açısından ise H2 etiketine uygun olan kısım ilk paragraftır.

• Görsel

Yazıda kullandığınız ana görsel de en az başlık kadar etkilidir. Başlık nasıl ki ziyaretçinin ilk okuduğu kısımsa, görsel de ilk gördüğü kısımdır. O yüzden kullandığınız yazı görseli dikkat çekici ve yazıya uygun bir görsel olmalıdır. Görsel seçimi yaparken ilk önce kendi çektiğiniz fotoğraflar ya da kendi tasarladığınız görselleri tercih etmeli; eğer imkanınız yoksa da kullanacağınız başkasına ait olan görselin sahip olduğu yasal hakları iyi bilmelisiniz. Ancak orijinal olan görsellerin yani size ait olan görsellerin yazının SEO kalitesini arttıracağını da unutmayın.

Yazı içinde yazıyı destekleyen görseller kullanmak da kullanıcının o yazıya iyice odaklanmasını sağlar. Ancak burada SEO konusunda dikkat etmeniz gereken bir nokta var. Google botları yazılarınızı taramak için sitenize geldiğinde, kullandığınız görselleri tam olarak tanıyamaz. Bu yüzden resimlere başlık ve açıklamalar eklenmelidir ki siteyi tarayan botlar resimleri de tanıyabilsin. Özellikle Google’ın son zamanlarda üzerinde çalıştığı ve izlerini yavaş yavaş görmeye başladığımız Semantik Web ile görsel tanımlama teknolojisi de yerini alıyor. Ancak henüz tam performans göstermeyen bu teknoloji, şu anda istekleri tam olarak karşılayamamaktadır. Bu nedenle resimleri taramaya uygun hale getirmek önemlidir.

Yazıda kullanılan görseller ayrıca etkileşimi arttırır ve yazının daha çok kişi tarafından paylaşılmasını sağlar.

• Yazı uzunluğu

Yazıda kullandığınız kelimelerin sayısı da oldukça önemlidir. Birçok uzman ideal kelime sayısı konusunda farklı düşüncelere sahip olsa da bunların ortalamasını aldığımızda ancak yaklaşık bir rakam vermek mümkün hale getirilebilir. Bir yazının kaliteli ve özgün olmasının yanı sıra uzunluğu (yoğunluğu) da önemlidir. Kaliteli bir yazıda kullanılan ortalama kelime sayısı 500 ile 800 arasındadır. Ancak kelime sayısının 300-400 arası olduğu durumlarda yazının kalitesiz olduğunu söylemek doğru olmaz. Bunlar sadece ortalama rakamlardır. Yazının çok fazla uzun olması da kişinin yazıyı yarıda bırakmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden yazıları ne az, ne de çok tutmamak gerekir. 500-800 kelime sayısı kaliteli bir yazı için ideal bir ölçüt sayılabilir.

• Yazı içi yönlendirmeler

Yazı içinde çeşitli yönlendirmeler yaparak kullanıcının yazıya tam hakim olmasını sağlayabilirsiniz. Bu, yazı ile ilgili başka bir yazıya link vermek olabilir ya da okuyuculara soru sorarak yorum yapmalarını sağlamak olabilir. “Call To Action” tarzı yönlendirme çeşitlerini arttırabilirsiniz.

Yazdığınız yazı ile ilgili size veya başkasına ait bir yazıya link verdiğinizde hem kullanıcıyı farklı kaynaklarla yazıya sabitlemiş olursunuz, hem de kullanıcının sitenizdeki başka bir yazıyı okumasını sağlamış olursunuz. Bu SEO açısından da önemlidir. Yazı içerisindeki iç/dış linkler olarak tabir edilen bu çalışma, yazının SEO kalitesini arttırır. Ancak bunu da kararında uygulamak gerekir. Çünkü yazı içerisinde çok fazla link vermek hem kullanıcının dikkatini dağıtır (hatta yazınızdan tamamen kopabilir), hem de SEO açısından kötü bir imaja sebebiyet verebilir.

Okuyuculara soru sorarak da onların yazıya tam hakim olmalarını sağlayabilirsiniz. Bu sayede yazıya yapılan yorum sayısını arttırabilir, kullanıcının yazıyı okuduktan sonra tekrar o yazıya dönüş yapmasını ve etkileşimini arttırmasını sağlayabilirsiniz.

• Kaynaklar

Maalesef özellikle ülkemizdeki web sitelerinde yapılan en üzücü yanlışlardan birisi, kullanılan kaynakların yazı içinde gösterilmemesidir. Bunu internet raconuna uymamak olarak da adlandırabiliriz. Yazınızı yazarken kullandığınız kaynakları belirtmek, internette uyulması gereken en önemli kurallardan birisidir. Gerçek dünyada size ait olmayan bir şeyi kendinize aitmiş gibi göstermek ahlaken ne kadar yanlış ise sanal dünyada da aynı durum geçerlidir. Faydalandığınız yazıların, yahut komple kopyala-yapıştır yaptığınız yazıların (kaynak gösterildiği sürece yanlış bir durum değildir), kaynaklarını göstermeniz gerekmektedir. Bu sayede; hem faydalandığınız yazının sahibine bir teşekkür etmiş olursunuz, hem de kendi okuyucu kitlenize dürüstlüğünüzü göstermiş olursunuz. Bu da en çok dikkat edilmesi gereken konulardan birisidir.

• Paylaşım butonları

Aslında bunun tamamen yazı ile ilgili olmasından çok, sitenin genel tasarımı ile ilgili olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de bundan bahsetmenin faydalı olacağını düşünüyoruz. Yazının sonunda, başında, sağında ya da solunda paylaşım butonları koyarsanız okuyucunun aklına yazıyı okuduktan sonra paylaşım yapma isteğini getirebilirsiniz. Bu sayede sosyal platformlardaki etkileşiminizi arttırabilirsiniz.

• Ekstralar

Tüm bunlara ek olarak, okuyucunun yazının geneline kolay bir şekilde hakim olması adına yazıyı alt başlıklar ve paragraflar ile parçalara ayırabilirsiniz.

Sonuç

Yazdığımız tüm bu metrikler aslında bir blog yazısının/makalenin genel yapısı ile ilgili dikkat edilmesi gereken konularını oluşturuyor. Ayrıntılarına inildiğinde her biri ayrı ayrı ele alınarak sayfalarca yazı yazılabilir. Ancak tüm bunların yanı sıra en önemli metriklerden biri yazarın kullandığı dildir. Etkili yazma teknikleri ve yazının dili, okuyucuyu yazıya bağlayan en önemli etkenlerden biridir. Bu ise kişiden kişiye değişir. Dolayısıyla bu yazımızda, bir blog yazısının genel anlamda önemli noktalarına değinmek istedik. Umarız faydasını görürsünüz.