BTK Başkanı Sayan’dan WhatsApp Uyarısı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, kişisel verilerin gizliliği ile ilgili WhatsApp kullanıcılarını uyardı.

Hatırlarsanız Nisan 2016’da WhatsApp’a gelen uçtan uca şifreleme özelliği sayesinde, platform üzerinden gönderilen mesajlar, fotoğraflar, videolar, sesli mesajlar, belgeler ve aramalar, ekstra bir güvenlik kalkanı ile korunacaktı. Buna göre platform dahilindeki kişisel veriler ne WhatsAp ile ne de üçüncü parti diğer uygulamalar ile paylaşılmayacaktı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan ise konuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Twitter üzerinden yaptığı açıklamda WhatsApp’ın uçtan uca şifreleme yöntemiyle şifrelenmiş mesajların WhatsApp tarafından okunduğunu söyleyen Sayan, cihazın hafızasında saklanan bir anahtar yardımıyla şifrelerin çözülebildiğini vurguladı.

“WhatsApp, uçtan uca şifrelenen mesajlarınızı “gerektiğinde” okuyabiliyor. Cihazın hafızasında saklanan bir “anahtar”yardımıyla şifre çözülüyor.”

WHATSAPP,uçtan uca şifrelenen MESAJLARINIZI "gerektiğinde"OKUYABİLİYOR. Cihazın hafızasında saklanan bir "anahtar"yardımıyla ŞİFRE ÇÖZÜLÜYOR — Dr. ÖMER FATİH SAYAN (@ofatihsayan) January 14, 2017

İçinde bulunduğumuz dijital çağın en önemli sorunlarından biri haline gelen güvenlik ve gizlilik, Facebook ve Google gibi firmaların da bu konuda önemli adımlar atmasını sağlıyor. Ancak atılan adımlarda kişisel verilerin saklanmadığı ve herhangi bir amaçla okunmadığı söylense de kullanıcıların kafasındaki soru işaretleri giderilmiş değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de dijital ortamlarda gizlilik ve güvenlik kavramlarının sıklıkla sorgulanacağını söylemek mümkün.