Dünyanın En Değerli Markaları (2018)

Dünyanın en değerli markalarının 2018 listesi paylaşıldı. Apple ve Google bu yıl da listenin başında yer alıyor.

Her yıl dünyanın en değerli markalarının listesini hazırlayan Interbrand, 2018 için hazırladığı listeyi de yayınladı. 2018’de Apple ve Google yine ilk iki sırada yer alırken; yükselişe geçen Amazon üçüncü sırada yer aldı.

Geçen seneki 2017 listesi ile kıyaslandığında yine birçok değişim görmek mümkün. Teknoloji sektörünün öncüleri Apple ve Google yine ilk iki sırada yer alarak sırasını kimseye kaptırmazken; Amazon’un yıl içerisinde 5. sıradan 3. sıraya yükselmiş durumda. Geçtiğimiz yıl 3. sırada yer alan Microsoft ise 1 sıra gerileyerek 2018 listesinde 4. sırada yer alıyor.

En hızlı büyüme gösteren şirketlere baktığımızda ise %45‘lik bir büyüme oranı ile Netflix‘in ilk sırada yer aldığını görüyoruz. Netflix’i ise sırasıyla Salesforce (+%23), PayPal (+%22), Mastercard (+%19) ve Adobe (+%19) takip ediyor.

En Değerli Markalar listesine bu yıl 4 yeni şirketin de eklendiğini belirtmek gerekiyor. Bunlar arasında Subaru, Nintendo, Hennesy ve Spotify bulunuyor.

2018 için hazırlanan rapora göre Dünyanın En Değerli Markaları listesinin ilk 25 sırasında yer alan markalar şöyle:

Apple (~214 $m) Google (~156 $m) Amazon (~101 $m) Microsoft (~93 $m) Coca Cola (~66 $m) Samsung (~60 $m) Toyota (~53 $m) Mercedes (~49 $m) Facebook (~45 $m) McDonald’s (~43 $m) Intel (~43 $m) IBM (~43 $m) BMW (~41 $m) Disney (~40 $m) Cisco (~35 $m) General Electric (~33 $m) Nike (~30 $m) Louis Vuitton (~28 $m) Oracle (~26 $m) Honda (~24 $m) SAP (~23 $m) Pepsi (~21 $m) Chanel (~20 $m) American Express (~19 $m) Zara (~18 $m)

Listenin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz (büyük hali için üzerine tıklayın).