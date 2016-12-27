Bu Sanatçı Instagram Fotoğraflarınızı Üç Boyutlu Karakterlere Dönüştürüyor

Fotoğrafları üç boyutlu karakterlere dönüştürerek harika çizimlere imzasını atan Lance Phan ile tanışın.

Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram, amatörden profesyonele birçok fotoğrafçıyı bünyesinde toplamış durumda. Ancak Instagram’da sadece fotoğrafçılar değil; yeteneklerini sergileyen birçok çizer de yer alıyor. Lance Phan ise bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Uzmanlık alanı üç boyutlu çizimler olan Lance Phan, bu yeteneğini Instagram’a da taşıyarak ilgi çekmeyi başarmış durumda. Instagram’dan rastgele fotoğraflar seçerek bunları 3D karakterlere dönüştüren sanatçı, yaptığı çizimler ile Disney veya Pixar’ın çizimlerini aratmıyor diyebiliriz.

Lance Phan’ın yaratıcı üç boyutlu çalışmalarından bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

A double commission for Alissa, a present to her sister's family. I did this a while ago but waited until after it was gifted. Photography by @vesicphoto A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Dec 2, 2016 at 6:58pm PST

Commission for Patrick and his companion. I have posted information about commissioning and pricing on my Facebook page, if you want to get your picture cartoonized in January, please read and follow the instructions. Happy holidays !! A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Dec 25, 2016 at 6:48am PST

Commission for @amelia.wu . After some discussion, we decided to change the background to give the picture more life, the new background then changed the overall lighting A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Dec 9, 2016 at 7:50am PST

They say a blonde head has 150000 hair strands, so I tried to create it in this piece. Most of the hair is hidden in the back, so it doesn't matter anyway A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Oct 9, 2016 at 9:22am PDT

many people call these artwork "drawing", but they're actually digital sculpture A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Oct 4, 2016 at 10:43am PDT

Commission for @mslinhere I'm on PC most of the time and Instagram doesn't have message system for PC, please contact me on facebook instead A photo posted by Lance Phan (@lance_phan) on Dec 16, 2016 at 5:52am PST

Daha fazlasını görmek isteyenler için Lance Phan’ın Instagram hesabı: @lance_phan

Bu arada merak edenler için belirtelim, Lance Phan özel istekler için bu çalışmaları belli bir ücret karşılığında yapıyor. Detaylar için Facebook sayfasına göz atabilirsiniz.

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