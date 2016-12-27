Bu Sanatçı Instagram Fotoğraflarınızı Üç Boyutlu Karakterlere Dönüştürüyor

Fotoğrafları üç boyutlu karakterlere dönüştürerek harika çizimlere imzasını atan Lance Phan ile tanışın.
Popüler fotoğraf ve video platformu Instagram, amatörden profesyonele birçok fotoğrafçıyı bünyesinde toplamış durumda. Ancak Instagram’da sadece fotoğrafçılar değil; yeteneklerini sergileyen birçok çizer de yer alıyor. Lance Phan ise bunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.
Uzmanlık alanı üç boyutlu çizimler olan Lance Phan, bu yeteneğini Instagram’a da taşıyarak ilgi çekmeyi başarmış durumda. Instagram’dan rastgele fotoğraflar seçerek bunları 3D karakterlere dönüştüren sanatçı, yaptığı çizimler ile Disney veya Pixar’ın çizimlerini aratmıyor diyebiliriz.
Lance Phan’ın yaratıcı üç boyutlu çalışmalarından bazılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Daha fazlasını görmek isteyenler için Lance Phan’ın Instagram hesabı: @lance_phan
Bu arada merak edenler için belirtelim, Lance Phan özel istekler için bu çalışmaları belli bir ücret karşılığında yapıyor. Detaylar için Facebook sayfasına göz atabilirsiniz.
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